अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट के बीच 6 साल की बाघिन की मौत, शरीर पर मिले 8 घाव

अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण में सोमवार (2 फरवरी) को एक दुख भरी खबर सामने आई है. टेरिटोरियल फाइट के दौरान करीब 6 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई. उसके शरीर पर करीब आठ घाव मिले हैं. यह मौत करीब 24 घंटे पहले हुई. सोमवार को उसका एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघ परियोजना सरिस्का के अकबरपुर रेंज नाका पृथ्वीपुरा बीट डाबली के वन क्षेत्र में आज 2 फरवरी 2026 को बाघिन ST 28 की मृत्यु टेरिटोरियल फाइट के कारण हो गयी है.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा स्टाफ

घटना की सूचना मिलते ही वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, उप वन संरक्षक, पशु चिकित्सक दल और समस्त फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे बाघिन का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया जिसमे उसके समस्त अंग पाए गए. कोई भी संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिले.

बाघिन ST28 का अंतिम संस्कार राजस्व ,पुलिस एवं स्थानीय लोगो की मौजूदगी में एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार किया गया. क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह ने बताया कि इसकी उम्र करीब 6 साल थी और डाबली के एरिया में पहाड़ की टॉप पर इसकी डेड बॉडी मिली है.

बाघिन के शरीर पर मिले घाव

क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह ने बताया कि इस बाघिन के पुट्ठे में करीब 8-9 घाव हैं और उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि इसकी फाइटिंग इसकी मां ST 14 या बाघिन ST 17 से हो सकती है. उन्होंने बताया कि सोमवार को कलाकड़ी चौकी पर इनका पोस्टमार्टम कराया गया और वहीं अंतिम संस्कार किया गया.

संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह बाघिन सुकोला तक जाती है. टेरिटरी को लेकर फाइटिंग संभव है. इधर बताया जा रहा है कि इसकी फाइटिंग बाघिन ST 17 के साथ हुई है. जिसने इसके पिछले पैरों के पुट्ठे पर ही जबरदस्त प्रहार किए हैं. जिससे यह घायल हुई है और इसकी डेड बॉडी भी करीब 24 घंटे पुरानी है जो डाबली के जंगल के पहाड़ पर टॉप पर मिली है.

मृत बाघिन को लेकर सामने आई ये बात

डाबली अकबरपुर रेंज में आता है, लेकिन इसकी मां की लोकेशन दो-तीन दिन से इसके आसपास नहीं है क्योंकि यह ST 14 की बेटी है. इसकी तीन मादा टाइगर है जो ST 26, ST 27, ST 28 के नाम से हैं. इसकी भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन ST 27 के संतान हैं.

बताया ये जा रहा कि बाघिन 17 ने टेरिटरी को लेकर इस पर हमला किया है. इधर वन्य जीव विशेषज्ञ के अनुसार बताया जा रहा है कि कभी भी नर और मादा का संघर्ष नहीं होता. टाइगर में या तो मादा-मादा भिड़ते या नर-नर भिड़ेगा.

क्योंकि अगर दोनों अपॉजिट टाइगर हैं. नर और मादा तो वह अपने रास्ते से दूसरी ओर चले जाते हैं या फिर संतान उत्पत्ति के लिए इस टेरिटरी में कुछ दिन रहते हैं. सरिस्का में अब 49 ही टाइगर-टाइग्रेस और शावक रह गए हैं.