हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट के बीच 6 साल की बाघिन की मौत, शरीर पर मिले 8 घाव

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट के बीच 6 साल की बाघिन की मौत, शरीर पर मिले 8 घाव

Sariska Tiger Reserve: घटना की सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक दल और समस्त फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे. यह मौत करीब 24 घंटे पहले हुई. उसका एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण में सोमवार (2 फरवरी) को एक दुख भरी खबर सामने आई है. टेरिटोरियल फाइट के दौरान करीब 6 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई. उसके शरीर पर करीब आठ घाव मिले हैं. यह मौत करीब 24 घंटे पहले हुई. सोमवार को उसका एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघ परियोजना सरिस्का के अकबरपुर रेंज नाका पृथ्वीपुरा बीट डाबली के वन क्षेत्र में आज 2 फरवरी 2026 को बाघिन ST 28 की मृत्यु टेरिटोरियल फाइट के कारण हो गयी है.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा स्टाफ

घटना की सूचना मिलते ही वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, उप वन संरक्षक, पशु चिकित्सक दल और समस्त फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे बाघिन का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया जिसमे उसके समस्त अंग पाए गए. कोई भी संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिले. 

बाघिन ST28 का अंतिम संस्कार राजस्व ,पुलिस एवं स्थानीय लोगो की मौजूदगी में एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार किया गया. क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह ने बताया कि इसकी उम्र करीब 6 साल थी और डाबली के एरिया में पहाड़ की टॉप पर इसकी डेड बॉडी मिली है.

बाघिन के शरीर पर मिले घाव

क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह ने बताया कि इस बाघिन के पुट्ठे में करीब 8-9 घाव हैं और उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि इसकी फाइटिंग इसकी मां ST 14 या बाघिन ST 17 से हो सकती है. उन्होंने बताया कि सोमवार को कलाकड़ी चौकी पर इनका पोस्टमार्टम कराया गया और वहीं अंतिम संस्कार किया गया. 

संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह बाघिन सुकोला तक जाती है. टेरिटरी को लेकर फाइटिंग संभव है. इधर बताया जा रहा है कि इसकी फाइटिंग बाघिन ST 17 के साथ हुई है. जिसने इसके पिछले पैरों के पुट्ठे पर ही जबरदस्त प्रहार किए हैं. जिससे यह घायल हुई है और इसकी डेड बॉडी भी करीब 24 घंटे पुरानी है जो डाबली के जंगल के पहाड़ पर टॉप पर मिली है. 

मृत बाघिन को लेकर सामने आई ये बात

डाबली अकबरपुर रेंज में आता है, लेकिन इसकी मां की लोकेशन दो-तीन दिन से इसके आसपास नहीं है क्योंकि यह ST 14 की बेटी है. इसकी तीन मादा टाइगर है जो ST 26, ST 27, ST 28 के नाम से हैं. इसकी भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन ST 27 के संतान हैं.

बताया ये जा रहा कि बाघिन 17 ने टेरिटरी को लेकर इस पर हमला किया है. इधर वन्य जीव विशेषज्ञ के अनुसार बताया जा रहा है कि कभी भी नर और मादा का संघर्ष नहीं होता. टाइगर में या तो मादा-मादा भिड़ते या नर-नर भिड़ेगा. 

क्योंकि अगर दोनों अपॉजिट टाइगर हैं. नर और मादा तो वह अपने रास्ते से दूसरी ओर चले जाते हैं या फिर संतान उत्पत्ति के लिए इस टेरिटरी में कुछ दिन रहते हैं. सरिस्का में अब 49 ही टाइगर-टाइग्रेस और शावक रह गए हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 02 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Sariska Tiger Reserve Alwar News RAJASTHAN NEWS
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
Weekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
