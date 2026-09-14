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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसागवाड़ा में BJP की बंपर जीते से बदलेंगे सियासी समीकरण! अब सवाल- सभापति कौन?

सागवाड़ा में BJP की बंपर जीते से बदलेंगे सियासी समीकरण! अब सवाल- सभापति कौन?

सागवाड़ा निकाय चुनाव के इस चुनाव में कई वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा. कुछ वार्डों में जीत और हार का अंतर महज कुछ वोटों का रहा. 3 से 7 वोट तक के अंतर से आए परिणामों ने रोमांच बढ़ा दिया.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 14 Sep 2026 01:16 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका के निकाय चुनाव परिणामों ने स्थानीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति सामने ला दी है. 35 वार्डों वाली नगर पालिका में बीजेपी ने 22 वार्डों में जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. वहीं कांग्रेस को 8 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 4 वार्डों में सफलता मिली है. वार्ड नंबर 24 का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है.

बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद सागवाड़ा नगर पालिका में बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो गया है. 35 सदस्यीय बोर्ड में बहुमत के लिए 18 पार्षदों की जरूरत है, जबकि बीजेपी ने 22 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े से चार सीट अधिक हासिल कर ली हैं. ऐसे में बीजेपी को बोर्ड बनाने के लिए किसी अन्य दल या निर्दलीय पार्षद के समर्थन की जरूरत नहीं होगी.

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सागवाड़ा निकाय चुनाव के नतीजे स्थानीय स्तर पर बीजेपी के साथ ही सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. नगर पालिका के 35 वार्डों में से 22 पर बीजेपी की जीत ने क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक आधार को मजबूती का संकेत दिया है.

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र नगर पालिका के नए बोर्ड और सभापति पद को लेकर है. बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण बोर्ड गठन को लेकर तस्वीर साफ है, लेकिन सभापति पद पर पार्टी किस चेहरे को मौका देती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी.

मतगणना के साथ साफ होती गई चुनावी तस्वीर

सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर सुबह से ही प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला. अलग-अलग वार्डों के परिणाम सामने आने के साथ ही बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत होती गई.

बीजेपी के पक्ष में परिणाम आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल नजर आया. दूसरी ओर कांग्रेस और BAP के प्रत्याशी भी अपने-अपने वार्डों के परिणाम को लेकर मतगणना केंद्र पर नजर बनाए रहे.

22 सीटों के साथ BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

सागवाड़ा नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं. बोर्ड गठन के लिए 18 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत से चार सीट अधिक हासिल कर ली हैं.

इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी अपने दम पर नगर पालिका में बोर्ड बना सकती है. अब पार्टी के सामने अगली चुनौती सभापति पद के लिए चेहरे का चयन और नए बोर्ड को एकजुट रखने की होगी.

निकाय चुनाव में मिली इस जीत को बीजेपी के लिए स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. वहीं चुनाव परिणाम के बाद पार्टी संगठन में भी उत्साह का माहौल है.

निकाय चुनाव में कांग्रेस को 8 वार्डों में जीत मिली है. बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस काफी पीछे रही. अब नगर पालिका में कांग्रेस की भूमिका विपक्ष की रहेगी.

कांग्रेस के सामने आने वाले समय में नगर पालिका से जुड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी बोर्ड को घेरने और अपने संगठन को मजबूत करने की चुनौती होगी. चुनाव परिणाम पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर आत्ममंथन का विषय भी बन सकते हैं.

BAP ने 4 वार्डों में जीत दर्ज कर दिखाई मौजूदगी

भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने सागवाड़ा निकाय चुनाव में चार वार्डों पर जीत दर्ज की है. आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय BAP के लिए नगर पालिका में चार पार्षदों की मौजूदगी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

हालांकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन नगर पालिका के आगामी कार्यकाल में BAP और कांग्रेस दोनों की विपक्षी भूमिका पर नजर रहेगी.

कई वार्डों में चंद वोटों से हुआ फैसला

सागवाड़ा निकाय चुनाव की खास बात यह रही कि कई वार्डों में मुकाबला बेहद नजदीकी रहा. कुछ प्रत्याशियों के बीच जीत और हार का अंतर केवल कुछ वोटों का रहा.

कहीं 3 वोट तो कहीं 5 से 7 वोटों के अंतर से प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. ऐसे में मतगणना के दौरान अंतिम राउंड तक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ी रहीं.

अब सभापति के चेहरे पर टिकी निगाहें

बीजेपी के बहुमत हासिल करने के बाद अब सागवाड़ा नगर पालिका की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल सभापति पद को लेकर है. पार्टी के पास 22 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत है, इसलिए बोर्ड गठन में किसी तरह की संख्या की चुनौती नहीं है.

अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व सभापति पद के लिए किस पार्षद पर भरोसा जताता है. सभापति के चयन के साथ ही सागवाड़ा नगर पालिका के नए बोर्ड की राजनीतिक दिशा भी तय होगी.

 

 
BJP - 22
कांग्रेस - 8
BAP - 4
वार्ड नंबर 24| परिणाम घोषित होना बाकी
कुल वार्ड -35
बहुमत का आंकड़ा -18

सागवाड़ा की स्थानीय राजनीति में क्या बदलेगा?

सागवाड़ा नगर पालिका के चुनाव परिणामों ने स्थानीय राजनीति में बीजेपी की स्थिति को काफी मजबूत कर दिया है. 22 सीटों के साथ पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है. कांग्रेस 8 सीटों के साथ विपक्ष में रहेगी, जबकि BAP के चार पार्षद भी नगर पालिका की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे.

बीजेपी की इस जीत के बाद अब शहर के विकास से जुड़े मुद्दे भी अहम होंगे. नए बोर्ड के सामने सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, यातायात व्यवस्था और शहर के अन्य स्थानीय विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी.

वहीं विपक्षी दल इन मुद्दों पर बीजेपी बोर्ड की घेराबंदी कर सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में सागवाड़ा की नगर पालिका राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर राजनीतिक खींचतान देखने को मिल सकती है. 

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 14 Sep 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Rajasthan News BJP Congress Rajasthan Nikay Chunav 2026
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