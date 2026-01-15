Rajasthan: एक कुर्सी, दो चेयरमैन? सागवाड़ा नगरपालिका में कांग्रेस-BJP हुई आमने-सामने, उलझन में प्रशासन
Rajasthan News: डूंगरपुर की सागवाड़ा नगरपालिका में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान मचा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दो नेता खुद को अध्यक्ष बता रहे हैं.
राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है. चेयरमैन की कुर्सी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. हाईकोर्ट से निलंबन पर स्टे मिलने के बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र खोड़निया ने दोबारा दफ्तर संभाल लिया है, वहीं बीजेपी नेता आशीष गांधी भी खुद को ही वैध अध्यक्ष बता रहे हैं. जिसको लेकर प्रशासन अब असमंजस में है.
नगरपालिका कार्यालय में उस वक्त अजीब नज़ारा देखने को मिला, जब एक ही केबिन में दो कुर्सियां लगाई गईं और दोनों नेता साथ बैठकर अपनी-अपनी दावेदारी जताते नजर आए. कर्मचारियों और आम लोगों में भी यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर असल चेयरमैन कौन है.
कोर्ट बनाम सरकार के आदेश
नरेंद्र खोड़निया का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वे पूरी तरह से बहाल हो चुके हैं, इसलिए अध्यक्ष की कुर्सी उनका हक है. दूसरी तरफ आशीष गांधी का तर्क है कि सरकार की ओर से अभी लिखित आदेश नहीं आया है, जब तक वह नहीं मिलता, तब तक स्थिति साफ नहीं मानी जा सकती.
फाइलों पर किसके साइन?
सबसे ज्यादा परेशानी नगरपालिका आयुक्त के सामने खड़ी हो गई है. रोजमर्रा के प्रशासनिक काम, विकास योजनाओं से जुड़ी फाइलें और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों पर आखिर किस चेयरमैन के हस्ताक्षर मान्य माने जाएं, यह तय करना कठिन हो गया है.
इस असमंजस का असर कर्मचारियों पर भी साफ दिख रहा है, जो यह समझ नहीं पा रहे कि आदेश किससे लें और किसी भी फैसले की जिम्मेदारी आखिर किसकी मानी जाए.
राज्य सरकार के पाले में गेंद
अब यह पूरा विवाद राज्य सरकार के पाले में चला गया है. स्थानीय स्तर पर कोई साफ समाधान नजर नहीं आ रहा. जब तक सरकार या उच्च अधिकारियों की ओर से स्पष्ट और लिखित आदेश जारी नहीं होते, तब तक सागवाड़ा नगरपालिका में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर चल रहा घमासान जारी रहने की पूरी संभावना है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL