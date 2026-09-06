Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार

सागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 06 Sep 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला अब आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है. कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए भूमिका पांचाल का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और AICC सदस्य दिनेश खोड़निया ने बीजेपी पर निशाना साधा. इसके जवाब में सागवाड़ा से बीजेपी विधायक शंकरलाल डेचा ने प्रेस नोट जारी कर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया.

दोनों दलों के नेताओं के बयानों के बाद सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. कांग्रेस जहां अपने अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर स्पष्ट संदेश देने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि उनकी पार्टी में चेयरमैन का फैसला पहले से किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं होता, बल्कि निर्वाचित पार्षदों की राय और सहमति से किया जाता है.

कांग्रेस ने भूमिका पांचाल के नाम से खोला चुनावी पत्ता

सागवाड़ा स्थित सुरभि कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के 35 पार्षद प्रत्याशियों की मौजूदगी में भूमिका पांचाल के नाम की घोषणा अध्यक्ष पद के चेहरे के तौर पर की गई. कांग्रेस की ओर से इसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया गया.

अध्यक्ष पद के चेहरे की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को जनता के सामने रखने की कोशिश की है. पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और उसके प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में जनता से संपर्क कर रहे हैं. 35 पार्षद प्रत्याशियों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम को कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है. चुनावी माहौल में पार्टी ने संगठन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है.

दिनेश खोड़निया ने BJP पर साधा निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और AICC सदस्य दिनेश खोड़निया ने बीजेपी पर कई राजनीतिक आरोप लगाए. खोड़निया ने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज और जातियों के बीच विवाद पैदा कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है और पार्टी के पार्षद प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं. खोड़निया ने सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया. खोड़निया ने बीजेपी के अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर भी सवाल उठाया. उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उसका चेहरा कौन होगा. यही सवाल अब सागवाड़ा के चुनावी मुकाबले में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है.

खोड़निया के सवालों पर विधायक शंकरलाल डेचा का पलटवार

कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी विधायक शंकरलाल डेचा ने प्रेस नोट जारी कर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी में चेयरमैन का चयन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता, बल्कि निर्वाचित पार्षदों की राय और सहमति के आधार पर फैसला किया जाता है. डेचा ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या किसी गरीब या सामान्य परिवार से आने वाला योग्य, ईमानदार और समाजसेवी व्यक्ति चेयरमैन नहीं बन सकता?

बीजेपी विधायक ने पिछली नगर पालिका के कार्यकाल को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार सामान्य वर्ग की सीट होने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने अपने परिवार से जुड़े व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का फैसला किया था. डेचा ने सवाल किया कि उस समय क्या निर्वाचित पार्षदों की राय ली गई थी! हालांकि, ये सभी दावे संबंधित नेताओं की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं.

'चेयरमैन कौन होगा' के सवाल पर बीजेपी का अलग रुख

सागवाड़ा चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति में अंतर साफ दिखाई दे रहा है. कांग्रेस ने भूमिका पंचाल को चेहरा बनाकर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. वहीं बीजेपी विधायक शंकरलाल डेचा का कहना है कि पार्टी में अध्यक्ष का फैसला निर्वाचित पार्षदों की राय और सहमति से होगा.

डेचा ने कहा कि बीजेपी में ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या परिवार पहले से तय कर दे कि चेयरमैन कौन बनेगा. उन्होंने पार्टी में योग्य और जनसेवा के लिए समर्पित उम्मीदवारों की कमी नहीं होने का दावा किया.

अब कांग्रेस की ओर से भूमिका पंचाल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चा इस बात पर है कि क्या बीजेपी भी चुनाव से पहले अपना चेहरा घोषित करेगी या परिणाम के बाद निर्वाचित पार्षदों की राय से चेयरमैन का फैसला किया जाएगा.

'पोटली' वाले बयान पर भी आमने-सामने कांग्रेस-BJP

चुनावी बयानबाजी के बीच 'पोटली' को लेकर भी सियासत गरमा गई है. बीजेपी विधायक शंकरलाल डेचा ने विपक्ष के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि जो 'पोटली' देगा, उसे बीजेपी चेयरमैन बनाएगी.

डेचा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वे न बिकने वाले व्यक्ति हैं और न किसी पोटली के आगे झुकने वाले. उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट और संगठन से जुड़े फैसले कार्यकर्ताओं, निर्वाचित पार्षदों और संगठन की राय से होते हैं. इस बयान के बाद चुनावी मुकाबले में व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोपों का रंग भी दिखाई देने लगा है.

विकास कार्यों को लेकर भी कांग्रेस के पुराने कार्यकाल पर सवाल

बीजेपी विधायक ने सागवाड़ा के पिछले कांग्रेस कार्यकाल को लेकर भी कई सवाल उठाए. डेचा ने सीवरेज योजना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सीवरेज लाइन के लिए सड़कों की खुदाई के बाद लंबे समय तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

उन्होंने दावा किया कि सरकार बदलने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी गई और जनता को राहत देने का प्रयास किया गया. डेचा ने कहा कि अब सागवाड़ा की जनता खुद तुलना कर सकती है कि किस कार्यकाल में जनता की समस्याओं को प्राथमिकता मिली और किस दौरान समस्याएं लंबित रहीं.

समाजों के मुद्दे पर भी सियासी घमासान

सागवाड़ा की राजनीति में समाजों के प्रतिनिधित्व और सामुदायिक विकास का मुद्दा भी चुनावी बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया की ओर से बीजेपी पर समाजों के बीच विवाद पैदा करने का आरोप लगाए जाने के बाद विधायक डेचा ने भी पलटवार किया. डेचा ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि उनके कार्यकाल में अलग-अलग समाजों को भूखंड देने की बातें की गई थीं या नहीं और यदि की गई थीं तो क्या वास्तव में समाजों को भूखंड उपलब्ध कराए गए?

बीजेपी विधायक ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न समाजों के डोम और सामुदायिक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य किसी समाज को बांटना नहीं बल्कि सभी समाजों को सम्मान और प्रतिनिधित्व देना है.

'सिंगापुर' के वादे को लेकर भी कांग्रेस पर तंज

डेचा ने कांग्रेस के पुराने चुनावी वादों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार सागवाड़ा को 'सिंगापुर' बनाने जैसे बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब जनता काम और वादों के बीच अंतर को समझती है. बीजेपी विधायक ने कहा कि सागवाड़ा की जनता अब जागरूक है और वह विकास तथा स्थानीय मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी.

अब जनता के बीच पहुंचेंगे दोनों दल

सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला अब धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस ने भूमिका पांचाल को अध्यक्ष पद का चेहरा बनाकर अपना चुनावी पत्ता खोल दिया है, जबकि बीजेपी ने अध्यक्ष पद के नाम का फैसला निर्वाचित पार्षदों की राय से करने की बात कही है.

दोनों पक्षों के बीच छिड़ी बयानबाजी से साफ है कि आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दे और राजनीतिक हमले और तेज हो सकते हैं. वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों की पकड़, स्थानीय समस्याएं, विकास कार्य और अध्यक्ष पद के समीकरण चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

फिलहाल सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता कांग्रेस के घोषित चेहरे भूमिका पांचाल के पक्ष में जनादेश देगी या बीजेपी की 'पार्षदों की राय से चेयरमैन' वाली रणनीति को समर्थन मिलेगा? इसका जवाब चुनावी नतीजों में मिलेगा, लेकिन उससे पहले सागवाड़ा की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चुनावी माहौल को लगातार गरमाता नजर आ रहा है!

और पढ़ें

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन
भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन
राजस्थान
UGC के सवाल पर हरीश द्विवेदी हुए नाराज! नहीं दिया कोई सीधा जवाब
UGC के सवाल पर हरीश द्विवेदी हुए नाराज! नहीं दिया कोई सीधा जवाब
राजस्थान
जयपुर में पार्षदी की परीक्षा: BJP में कानून पढ़े 9 चेहरे, कांग्रेस में MA-MCom वाले
जयपुर में पार्षदी की परीक्षा: BJP में कानून पढ़े 9 चेहरे, कांग्रेस में MA-MCom वाले
राजस्थान
सीकर: निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किए ये वादे, जारी किया 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र'
सीकर: निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किए ये वादे, जारी किया 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
दिल्ली NCR
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
शिक्षा
सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी
सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी
Home Tips
Coconut Storage Tips: काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका
काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget