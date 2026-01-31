हल्का बुखार फिर भी दिया स्टेरॉयड इंजेक्शन! साध्वी प्रेम बाईसा केस में मेडिकल स्टाफ का बयान दर्ज

कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जोधपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस सिलसिले में साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ देवी सिंह का बयान दर्ज किया गया है.

पुलिस ने देवी सिंह से कई राउंड में करीब 6 से 7 घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ के दौरान देवी सिंह से हर पहलू पर सवाल किए गए, ताकि यह साफ हो सके कि साध्वी को कौन सा इंजेक्शन, क्यों और किस हालात में दिया गया.

DEXONA इंजेक्शन देने का दावा

मेडिकल स्टाफ देवी सिंह ने अपने बयान में बताया कि साध्वी को बुखार और जुकाम के लक्षण थे. इसी वजह से उसे DEXONA नाम का इंजेक्शन दिया गया था, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में दिया जाता है. देवी सिंह का दावा है कि इस इंजेक्शन के बारे में खुद साध्वी और उसके परिवार के लोगों ने कहा था.

कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया बयान

जोधपुर पुलिस ने देवी सिंह का बयान कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करवाई गई ताकि भविष्य में वह अपने बयान से मुकर न सके. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जांच के दौरान दिए गए बयान में किसी तरह का बदलाव न हो.

हल्का बुखार, पेरासिटामोल की सलाह

देवी सिंह ने यह भी बताया कि साध्वी को बहुत ज्यादा बुखार नहीं था. सिर्फ हल्का बुखार और गले में खराश थी. उसने साध्वी को पेरासिटामोल और कुछ टैबलेट लेने की सलाह भी दी थी. देवी सिंह का कहना है कि वह पहले भी कई बार आश्रम जाकर साध्वी को दवाइयां और इंजेक्शन दे चुका था.

मेडिकल स्टाफ के बयान के बाद पुलिस ने मेडिकल एक्सपर्ट्स से भी राय ली. एक्सपर्ट्स ने बताया कि DEXONA इंजेक्शन एक तरह का स्टेरॉयड होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर इम्युनिटी से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है. सामान्य बुखार और जुकाम में यह इंजेक्शन तभी दिया जाता है, जब एलर्जी या इम्युनिटी को लेकर कोई खास परेशानी हो.

पुलिस के सामने बड़े सवाल

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साध्वी प्रेम बाईसा नियमित तौर पर इस तरह का स्टेरॉयड इंजेक्शन लेती थीं. क्या पहले भी उन्हें DEXONA या इसी तरह के इंजेक्शन दिए जाते रहे हैं. डॉक्टर की लिखित सलाह के बिना सीधे इंजेक्शन लगाए जाने को पुलिस लापरवाही मान रही है.

फिलहाल जोधपुर पुलिस ने मेडिकल स्टाफ देवी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है. हालांकि उसे जोधपुर में ही रहने और किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी गई है.

उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस आज या आने वाले समय में एक बार फिर देवी सिंह से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है.

पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी से पहले साध्वी के पिता और आश्रम से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज करना चाहती है. इन बयानों के बाद ही यह तय होगा कि मामले में लापरवाही किस स्तर की थी और आगे किस पर कार्रवाई की जाएगी.