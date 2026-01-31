जोधपुर की प्रसिद्ध कथा वाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पिता की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की. इस बीच एसआईटी ने साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ देवी सिंह से लंबी पूछताछ की.

एसआईटी की मेडिकल स्टाफ देवी सिंह से पूछताछ अभी जारी है. इसी बीच साध्वी की संदिग्ध मौत के मामले में पिता और गुरु वीरम नाथ की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. एसआईटी सोमवार (2 फरवरी) को साध्वी की बिसरा रिपोर्ट मिलने के बाद पिता और गुरु (जो एक ही व्यक्ति हैं) से औपचारिक बयान दर्ज करने की तैयारी में है.

एसआईटी ने तैयार की सवालों की लिस्ट

एसआईटी ने साध्वी के पिता से किए जाने वाले तकरीबन 50 संभावित सवालों की एक लिस्ट तैयार की है. वहीं साध्वी के भक्त और करीबी भी साध्वी के पिता वीरम नाथ को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच वीरम नाथ के बयानों का एक नया वीडियो सामने आया है. जिसमें वह विरोधाभासी बयान देते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में वीरम नाथ पहले कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के कुछ सेकेंड बाद ही साध्वी की तबीयत बिगड़ने लगती है. इसके बाद वह आश्रम के गेट की तरफ भागती है. वहीं दूसरी तरफ फिर वह कहते हैं कि एक मिनट के अंदर उन्होंने साध्वी को अपनी गाड़ी में बिठा दिया था और 5 मिनट में उनकी मौत हो गई थी.

इसी बयान में वह थोड़ी देर बाद कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के दो से ढाई घंटे बाद साध्वी की मौत हुई है. जबकि इंजेक्शन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ देवी सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह कुछ देर तक वहां रुके हुए थे. इस बीच साध्वी की तबीयत सामान्य थी. उन्होंने साध्वी से बातचीत भी की थी.

वीडियो में पिता ने अपनी भूमिका पर दी सफाई

तकरीबन 8 मिनट के इस वीडियो बयान में पिता वीरम नाथ अपनी भूमिका को लेकर सफाई देते दिखाई दे रहे हैं. वह कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई शक हो तो वह मामले की जांच कर सकता है. उनकी कॉल डिटेल्स चेक कर सकता है. उन्होंने कब मेडिकल स्टाफ को बुलाया, कब डॉक्टर से संपर्क किया, कब वह साध्वी को लेकर अस्पताल गए.

सवाल यह उठता है कि आखिरकार उन्हें सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है. इस बयान में उन्होंने यह कहा है कि इंजेक्शन लगने के 1 मिनट बाद ही साध्वी की तबीयत बिगड़ी और 5 मिनट में उनकी मौत हो गई.

पिता ने दिया यह बयान

इसी बयान में वह यह भी कहते हैं कि मौत से पहले साध्वी ने उनसे लंबी बातचीत भी की थी. जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जीते जी उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन वह चाहती हैं कि मौत के बाद कथित वीडियो वाले मामले में उन्हें इंसाफ जरूर मिले.

इसी वजह से मौत के तकरीबन 4 घंटे बाद उन्होंने खुद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी तरफ से पोस्ट किया था. वह अगर यह कह रहे हैं कि उन्होंने साध्वी के आखिरी वक्त की बात को पोस्ट किया था तो वह सीधे तौर पर अपनी तरफ से उनकी मौत की बात लिखकर उनके बयान को कोट कर सकते थे.

मौत पर उठना शुरू हुआ सवाल

इसी बयान में उन्होंने विरोधाभासी बयान देते हुए यह भी कहा है कि पुराने मामले से वह उबर चुकी थी. सवाल यह उठता है कि आखिरकार साध्वी के पिता अलग-अलग तरह के बयान क्यों दे रहे हैं. उनके बयान परस्पर विरोधाभासी क्यों हैं. क्या वह लोगों को गुमराह करने के लिए अलग-अलग बातें कर रहे हैं?

पिता और गुरु वीरम नाथ के इस बयान का एसआईटी ने भी संज्ञान लिया है. उनसे होने वाली पूछताछ में एसआईटी इन विरोधाभासी बयानों को लेकर भी सवाल करेगी. करीब 8 मिनट के इस बयान में पिता बीच में कई बार रुक-रुक कर बोल रहे हैं.

पिता के बयानों पर हो रहा संदेह

ऐसा लगता है कि सामने कोई या तो उन्हें ब्रीफ कर रहा है या फिर वह कुछ लिखा हुआ पढ़कर टुकड़ों में बयान दे रहे हैं. साध्वी के पिता और परिवार के दूसरे सदस्य समाधि के दूसरे दिन भी पैतृक गांव में ही हैं. वह लोग अभी तक जोधपुर स्थित आश्रम नहीं लौटे हैं.

इस बीच आश्रम न लौटने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. बहरहाल साध्वी की मौत की मिस्ट्री चौथे दिन भी बरकरार है. मौत के रहस्य से चौथे दिन भी पर्दा नहीं हट सका है. मौत की गुत्थी लगातार उलझती चली जा रही है. पोस्टमार्टम से भी कोई ठोस क्लू नहीं मिल सका है. वहीं बिसरा रिपोर्ट सोमवार (2 फरवरी) को आने की उम्मीद है.