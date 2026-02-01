हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर पिता का छलका दर्द, बोले- 'इंजेक्शन के बाद...'

जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर पिता का छलका दर्द, बोले- 'इंजेक्शन के बाद...'

Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर पिता विरमनाथ ने कहा कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस सच्चाई सामने लाएगी.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: अजीत | Updated at : 01 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. आरती नगर स्थित कुटिया पर गठित SIT टीम और पुलिस की ऑफिशियल टीम ने मौके पर पहुंचकर गहन जांच-पड़ताल की. इसी दौरान साध्वी के पिता विरमनाथ को भी कुटिया पर बुलाया गया, जहां उनसे विस्तार से पूछताछ की गई. जांच के बाद एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में विरमनाथ ने टूटे हुए शब्दों में कहा कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद यहां आया हूं. पुलिस जो भी पूछ रही है, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं.

'इंजेक्शन के बाद बिगड़ी थी तबीयत'

पिता विरमनाथ ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा अजमेर से रात को जोधपुर पहुंची थीं. उस समय उनके गले में खराश थी और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. इसी दौरान उन्होंने कुटिया में रहने वाले कंपाउंडर देवीसिंह को बुलाया. देवीसिंह ने आकर एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगते ही बाईसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

'अस्पताल ले जाते समय दी CPR लेकिन नहीं बची जान'

उन्होंने बताया, ''इंजेक्शन लगते ही बेटी को घबराहट होने लगी. वह कमरे से बाहर निकली और दरवाजे तक पहुंची. उसकी हालत देखकर मैं भी घबरा गया. बिना देर किए बेटी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाना शुरू किया. रास्ते में उन्होंने खुद CPR भी दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने साध्वी प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया.''

'काश समय रहते अस्पताल ले गया होता'

बातचीत के दौरान विरमनाथ बेहद भावुक हो गए. उन्होंने कहा, ''आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है. काश मुझे पता होता कि किसी भी तकलीफ में सीधे अस्पताल ले जाना चाहिए. किसी अन्य तरह का उपचार नहीं लेना चाहिए था. शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती.''

न्याय की उम्मीद, पुलिस पर भरोसा-विरमनाथ

विरमनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस सच्चाई सामने लाएगी. उन्होंने आगे कहा, ''मेरी बेटी को न्याय चाहिए. पुलिस जरूर न्याय करेगी और मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा.”

SIT की टीम हर एंगल से कर रही जांच

फिलहाल, SIT की टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. इंजेक्शन, इलाज की प्रक्रिया, मौजूद लोगों की भूमिका और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा अन्य सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. इसी कड़ी में साध्वी के पिता विरमनाथ से पूछताछ का दूसरा दौर शुरू किया गया. यह विश्लेषणात्मक पूछताछ बोरानाडा पुलिस थाने में की जा रही है. 

पूरी पूछताछ प्रक्रिया डीसीपी विनीत बंसल, आईपीएस एडीसीपी रोशन मीणा की सीधी मॉनिटरिंग में चल रही है. वहीं, गठित एसआईटी की मुखिया एसीपी छवि शर्मा अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ खुद पूछताछ कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ को बेहद तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. 

प्रेम बाईसा के पिता के ड्राइवर से भी पूछताछ

इतना ही नहीं, साध्वी प्रेम बाईसा के पिता के ड्राइवर सुरेश कुमार से भी अलग से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू को जोड़ा जा सके. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है. 

सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस के आधार पर भी जांच की जा रही है. पुलिस हर जवाब को तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पैमानों पर परख रही है, ताकि कोई भी अहम सुराग हाथ से न निकल जाए.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
JODHPUR RAJASTHAN NEWS Sadhvi Prem Baisa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
विश्व
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत, कई घायल
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
Advertisement

वीडियोज

Vaishno Devi: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में तेंदुआ रास्ता भटककर पहुंचा, इलाके में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: बजट से क्या मिला...सबसे सटीक विश्लेषण | Parliament | Mahadangal
Union Budget 2026: क्या सच में आम आदमी के हिस्से कुछ आया? बजट का पूरा विश्लेषण | ABP
NSD में बस्ती है Cinema Lovers की जान | Nawazuddin Siddiqui, Neena Gupta & More
Bollywood News: करण जौहर का बड़ा सरप्राइज, धर्मा की हॉरर थ्रिलर में आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में (01.02.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
विश्व
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत, कई घायल
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget