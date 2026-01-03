नेताओं और अभिनेताओं को लेकर आम लोगों में दीवानगी हमेशा देखी जाती रही है. बदलते वक़्त में सोशल मीडिया पर नेताओं के फैन अपनी दीवानगी दिखाते रहते हैं लेकिन कई बार फैन अपने नेता से मिलने को इतने आतुर हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं. कांग्रेस नेता सचिन पायलट से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उनका एक जबरा फैन ओडिशा से साइकिल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच गया. हालांकि वो अभी तक पायलट से मिल नहीं पाया है. इस बीच उसने कुछ पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पायलट से मिलने ओडिशा से साइकिल से दिल्ली पहुंचा फैन

सचिन पायलट का ये जबरदस्त फैन ओडिशा का रहने वाला दीपक कुमार है, जो साइकिल से ओडिशा से निकला. पहले ये सचिन पायलट से मिलने जयपुर जाना चाहता था लेकिन किसी ने बताया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट दिल्ली में मिलेंगे. जिसके बाद दीपक दिल्ली पहुंच गया. लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसके पसंदीदा नेता सचिन पायलट से मिलने के लिए उससे 5-10 हजार रुपये मांगे गए.

सचिन पायलट से मिलवाने के लिए मांगे गए पैसे?

सचिन पायलट के जबरा फैन दीपक का दिमाग तब चकरा गया जब वह दिल्ली पहुंचा. दीपक ने खुद जानकारी देते हुए बताया कि यहां आने के बाद उससे पुलिस वालों ने 5-10 हज़ार रुपये मांगे. दीपक ने आगे कहा, ''वो कल (02 जनवरी 2026) शाम को दिल्ली आया, उसके बाद जब सचिन पायलट के बंगले पर पहुंचा तो वहां कुछ पुलिसवाले मिले, उन्होंने कहा कि वो 5-10 हजार रुपये लेंगे और सचिन पायलट से मिलवा देंगे.''

सचिन पायलट के फैन ने ही वीडियो किया जारी

सचिन पायलट के फैन और ओडिशा के निवासी दीपक ने कहा, ''मेरे पास सचिन पायलट से मिलने के लिए पैसे नहीं है और वह अभी सचिन पायलट के घर के बाहर ही है.'' सोशल मीडिया पर दीपक ने ये वीडियो जारी किया है.