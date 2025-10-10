Video: ये भारत है या दुबई? जयपुर मेट्रो स्टेशन देख हैरान हो गई रूसी व्लॉगर, शेयर किया वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रूसी व्लॉगर राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है. वहां के मेट्रो स्टेशन को देखकर एकदम दंग रह गई. वीडियो में महिला स्टेशन की साफ-सफाई को देखती रह जाती है और अपने वीडियो में काफी तारीफे भी करती है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

रूसी व्लॉगर ने कहा ये भारत है या दुबई?

वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी व्लॉगर अपनी एक साथी के साथ नजर आ रही हैं, जो हवा महल जाने के लिए मेट्रो से ट्रैवल कर रही हैं. वह स्टेशन की चमकदार प्लेटफॉर्म, आधुनिक सुविधाओं और खासकर साफ सफाई को देखकर हैरान रह जाती है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रूसी व्लॉगर जयपुर मेट्रो स्टेशन को देखकर हैरान रह गई. वीडियो में महिला कहती हैं," यहां की साफ-सफाई और डिजाइन देखकर मुझे लग ही नहीं रहा है कि यह भारत है. यह बिल्कुल दुबई मेट्रो जैसा लग रहा है. pic.twitter.com/WxNHY4Z4BS — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 9, 2025

वीडियो में महिला कहती हैं," यहां की साफ-सफाई और डिजाइन देखकर मुझे लग ही नहीं रहा है कि यह भारत है. यह बिल्कुल दुबई मेट्रो जैसा लग रहा है."महिला अपने व्लॉग में अपनी पूरी यात्रा को दिखाती है और वीडियो में उन्हें जयपुर मेट्रो की काफी बार तारीफ करते सुना गया है.

लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई

इसको देखकर यहीं लग रहा है कि उन्हें मेट्रो कितनी पसंद आई है. स्टेशन पर मौजूद सुविधाओं ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की भी काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

काफी लोगों ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इसे देखकर यहीं लगता है कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है. साथ ही साथ लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.