जयपुर में RSS प्रचारक से मारपीट का आरोप, SHO समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

जयपुर ग्रामीण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि पुलिस उन्हें रात में गश्त के दौरान पकड़कर थाने ले गई, जहां उनके साथ मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद RSS कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर करीब 6 घंटे तक धरना दिया. मामले में नरेना थाने के इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, RSS के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार को पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पकड़ा था और उन्हें नरेना थाने ले जाया गया. आरोप है कि थाने में किसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों और प्रचारक के बीच बहस हो गई. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की.

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बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद कृष्ण अवतार की तबीयत बिगड़ गई. इसके बावजूद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उनका चालान भी कर दिया. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई और मारपीट से जुड़े इन आरोपों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती

कृष्ण अवतार की तबीयत खराब होने पर पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल ले जाया गया. उनके अस्पताल पहुंचने के बाद ही मामले की जानकारी लोगों और RSS कार्यकर्ताओं को हुई.

घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता नरेना थाने पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मारपीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

RSS कार्यकर्ताओं ने थाने में करीब 6 घंटे तक धरना दिया. इस दौरान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी के कई नेता भी सक्रिय हुए और उन्होंने अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया.

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थाने के इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बीजेपी नेताओं के दखल और बढ़ते विरोध के बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई की. नरेना थाने के इंचार्ज समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

फिलहाल इस मामले में पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की जांच और घटना से जुड़ी परिस्थितियां अहम हैं. जांच में यह स्पष्ट होगा कि कृष्ण अवतार को किस आधार पर हिरासत में लिया गया था और थाने में उनके साथ क्या हुआ.