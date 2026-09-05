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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमहिलाओं का वेश धर जंगल में छिपे थे लुटेरे, डूंगरपुर पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा

महिलाओं का वेश धर जंगल में छिपे थे लुटेरे, डूंगरपुर पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा

राजस्थान के डूंगरपुर में रात के अंधेरे में राहगीरों को रोककर लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिलाओं का वेश धारण कर जंगल और पहाड़ियों में छिपे हुए थे.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 05 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रात के अंधेरे में राहगीरों को रोककर लूटपाट करने वाले गिरोह का चौराासी थाना पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह सामने आई कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिलाओं का वेश धारण कर जंगल और पहाड़ियों में छिपे हुए थे.

पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों का पता लगाया और लाडसौर के जंगलों में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई दो पावर बाइक भी जब्त की हैं. वहीं अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके द्वारा की गई अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

पुलिस ने रात 2:30 बजे राहगीरों को बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को नालवाड़ा निवासी  कृष्णा पुत्र सोहन जाति मीणा ने चौराासी थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने साथी मानशंकर और अभिषेक के साथ डूंगरपुर से सीमलवाड़ा की तरफ जा रहा था.

रात करीब 2:30 बजे गोरादा घाटा के पास पीछे से बिना नंबर की पावर बाइक पर सवार तीन युवक आए. आरोपियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया और बाइक को नीचे गिरा दिया. इसी दौरान सामने से एक अन्य पावर बाइक पर सवार दो बदमाश भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पांचों आरोपियों ने राहगीरों के साथ मारपीट की और उनके पास से करीब 5 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन कथित तौर पर लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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महिलाओं के वेश में जंगल में छिपे थे आरोपी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए संदिग्धों की जानकारी जुटानी शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को लाडसौर गांव के पांच युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. पुलिस ने उनकी निगरानी शुरू की तो आरोपियों के जंगल में छिपे होने की जानकारी सामने आई. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी महिलाओं के वेश में जंगल की पहाड़ियों पर अलग-अलग ठिकानों में छिपे हुए थे. सूचना की पुष्टि के बाद चौराासी थाना पुलिस की टीम ने लाडसौर के जंगलों में दबिश दी. पुलिस ने पहाड़ियों पर बने अलग-अलग ठिकानों से पांचों आरोपियों को पकड़ लिया.

पूछताछ में लूट की वारदात कबूल करने का दावा

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर गोरादा घाटा में रात के समय राहगीरों को रोककर लूट की वारदात करना स्वीकार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्हें मौज-मस्ती और शराब पीने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई दो पावर बाइक जब्त की हैं. इनमें बिना नंबर की आरएस प्लसर और प्लसर 220 शामिल हैं. पुलिस अब लूटे गए दोनों मोबाइल फोन और नकदी की बरामदगी को लेकर भी जांच कर रही है.

चौराासी थाना पुलिस ने लाडसौर निवासी शैलेश, विजय , राहुल, डूंगर और ताराचंद को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी चौराासी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले भी रात के समय राहगीरों को निशाना बनाकर कोई अन्य वारदात तो नहीं की है.

एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह और वृत्ताधिकारी सीमलवाड़ा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई.

पुलिस कार्रवाई में चौराासी थाना पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साइबर सेल की टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. महज 48 घंटे में पांचों संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस इस मामले में बड़ी सफलता मान रही है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 05 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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