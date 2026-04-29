'जिनपर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरी पार्टी बेच दी', भावुक हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा

'जिनपर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरी पार्टी बेच दी', भावुक हुए हनुमान बेनीवाल ने किया बड़ा दावा
Barmer News: हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जिले में पार्टी की स्थिति पर गहरा दर्द व्यक्त किया. उन्होंने बिना नाम लिए बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा संसदीय क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल पर निशाना साधा.
- उन्होंने स्थानीय रोजगार और किसानों के मुआवजे पर जोर दिया.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे. उन्होंने विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों में आयोजित शादी समारोहों में हिस्सा लिया और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया. बेनीवाल के बाड़मेर जिले में प्रवेश करते ही बायतु, बाटाडू, मौखाब सहित कई स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने का आव्हान किया.
हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जिले में पार्टी की स्थिति पर गहरा दर्द व्यक्त किया. उन्होंने बिना नाम लिए बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा संसदीय क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके भरोसे मैंने बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ा था, उन्होंने मेरी पार्टी को ही बेच दिया.
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पार्टी को लेकर जताया दर्द
उन्होंने पार्टा को लेकर अपना दर्द बयां करते हुए आगे कहा, "मैं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर में जिनके भरोसे था वह लोग मुझे छोड़कर भाग गए. पार्टी छोड़कर भागने वालों की आंधी आई, लेकिन मैं अब भी खड़ा हूं और राजस्थान में तीसरी ताकत की सत्ता बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं."
हनुमान बेनीवाल ने बताया कि जिले के किसानों तथा सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं पर वो लगातार नजर रखे हुए हैं. उन्होंने कहा स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार मिले, इसके लिए कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने पर पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत हैं.
समर्थकों से की खास अपील
हनुमान बेनीवाल के इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है. उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प दोहराया. इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो 2028 के विधानसभा चुनावों को उनका 'आखिरी चुनाव' मानकर लड़ें. उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र 50 के पार हो गई है और मैं चाहता हूं कि 2028 में RLP सत्ता में आए और एक किसी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने.
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Source: IOCL