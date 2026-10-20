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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना, अब जयपुर पुलिस का आया बयान

रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना, अब जयपुर पुलिस का आया बयान

रितु बराला मामले में जीरो FIR की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है. जयपुर पुलिस का कहना है कि मामले में दिल्ली पुलिस पहले से जांच कर रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Oct 2026 10:24 PM (IST)
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NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में जीरो FIR दर्ज करने की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है. इस बीच जयपुर पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि रितु बराला ने घटना वाले दिन 13 अक्टूबर को ही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी. पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

जयपुर पुलिस के मुताबिक, रितु बराला ने 19 अक्टूबर को मोती डूंगरी थाने में परिवाद दिया था. इसमें आरोप लगाया गया कि 13 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की.

रितु बराला केस: जयपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल, दूसरे दिन भी धरना जारी

पुलिस का कहना है कि इन्हीं तथ्यों को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले ही शिकायत दी जा चुकी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस नंबर 291/2026 के तहत जांच शुरू कर रखी है.

जयपुर पुलिस ने FIR दर्ज करने से किया इनकार

जयपुर पुलिस का कहना है कि घटना दिल्ली की है और संबंधित थाने में पहले से जांच चल रही है. ऐसे में उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरे राज्य में FIR दर्ज करना विधिसम्मत नहीं है.

पुलिस ने यह भी कहा कि रितु बराला की ओर से जयपुर में दिए गए परिवाद में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि दिल्ली में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. पुलिस के इस बयान के बाद जीरो FIR दर्ज करने की मांग को लेकर विवाद और बढ़ गया है.

दूसरे दिन भी धरने पर बैठे कांग्रेस नेता

उधर, कांग्रेस इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है. कमिश्नरेट के अंदर डोटासरा समेत कई विधायक और नेता धरने पर बैठे हैं.

वहीं, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं. पुलिस ने कमिश्नरेट का गेट बंद कर बैरिकेडिंग कर दी है. प्रदर्शन के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देर रात धरने में शामिल हुए थे.

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जीरो FIR की मांग पर अड़ी कांग्रेस

कांग्रेस का कहना है कि जब तक रितु बराला के मामले में जीरो FIR दर्ज नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा. वहीं, जयपुर पुलिस अपने रुख पर कायम है कि मामले की जांच पहले से दिल्ली पुलिस कर रही है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई वहीं होगी. अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की मांग और जयपुर पुलिस के पक्ष के बीच टकराव बना हुआ है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Oct 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Ritu Barala
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