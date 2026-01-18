भरतपुर: निर्दलीय MLA ऋतु और BJP के पूर्व विधायक में कहासुनी, भाषण देने को लेकर हुआ विवाद

राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में रविवार (18 जनवरी) को बसंत पशु मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया. इस दौरान हुए कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल और बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत की आपस में कहासुनी हो गई. मेला उद्घाटन के समय मंच पर भाषण में पहले और आखिरी में बोलने को लेकर दोनों उलझ गए. इसके बाद वहां मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दोनों को किसी तरह से शांत करवाया.

BJP के पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल ने क्या कहा?

भाजपा के पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल ने फोन पर बताया कि आज (18 जनवरी) उद्घाटन कार्यक्रम में निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत (Ritu Banawat) को मुख्य अतिथि बनाया गया था. साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह और बीजेपी के पूर्व विधायक विशिष्ठ अतिथि थे. इसके अलावा मंच पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

MLA ऋतु बनावत चाहती थी कि सबसे पहले बच्चू बंसीवाल भाषण दें. उसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह भाषण दें और आखिरी में खुद निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत भाषण दें. तब भाजपा के पूर्व विधायक ने सबसे पहले भाषण देने से मना कर दिया. इतने में ऋतु बनावत के ऋषि बंसल बीच में बोले तब बच्चू बंसीवाल और ऋतु बनावत और ऋषि बंसल में कहासुनी हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने दोनों में बीच बचाव करवाया.

निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत क्या बोलीं?

विधायक ऋतु बनावत से फोन पर बात की तो, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई विवाद नहीं था. प्रोटोकॉल को लेकर विवाद हुआ था. बच्चू बंसीवाल चाहते थे कि सभी लोग भाषण दें. वहां पर तय किया गया था कि पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह के बाद भाजपा के पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल भाषण दें. इस बात को लेकर कहासुनी हुई.