हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में गणतंत्र दिवस का जश्न, CM भजनलाल शर्मा ने दी बधाई, कांग्रेस नेताओं ने उठाए ये मुद्दे

राजस्थान में गणतंत्र दिवस का जश्न, CM भजनलाल शर्मा ने दी बधाई, कांग्रेस नेताओं ने उठाए ये मुद्दे

Republic Day 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराकर शुभकामनाएं दीं और भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया. वहीं, विपक्षी नेताओं ने संविधान पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Jan 2026 09:37 AM (IST)
Preferred Sources

आज (सोमवा, 26 जनवरी) को देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ था. इसी उपलक्ष्य में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. 

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए संविधान पर हो रहे हमलों का जिक्र किया. 

क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. इस सुअवसर पर समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. देश के उन स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. बाबासाहेब अंबेडकर को नमन, जिन्होंने देश को संविधान दिया."

इसके आगे सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, "आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है. राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है."

अशोक गहलोत ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने कहा, "समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं आत्मीय शुभकामनाएं. आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिन्होंने हमें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और समावेशी संविधान दिया. हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के हक और हुकूक की ढाल है. आइए, हम संविधान की मूल भावना की रक्षा करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, आपसी सद्भाव व भाईचारे को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें, हमारा साझा संकल्प ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान बनेगा."

'देश का संविधान खतरे में'- डोटासरा

कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा- 'आज देश का संविधान खतरे में है. संविधान के कमजोर होने से लोकतंत्र कमजोर होता है. आज हम संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं, हमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी को साथ लेकर चलना है. संविधान से मिली शक्तियों का आज की सरकार दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर 'बुलडोजर' चलाया जा रहा है.'

'गणतंत्र की वजह से आए और गणतंत्र को कमजोर कर रहे'

बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'गणतंत्र दिवस पर बधाई देता हूं, एक ऐसा गणतंत्र जहां अलग अलग धर्म, भाषा और बोलियों का गुलदस्ता है. आज गणतंत्र पर हमले किए जा रहे. जो संविधान की वजह से आए हैं, वो ही संविधान को कमजोर कर रहे हैं. गणतंत्र ने हमें वोट का अधिकार दिया, अब वोट काटा जा रहा है. जो सत्ता में हैं वो कमियां सुनना नहीं चाहते.'

उन्होंने आगे कहा, 'गणतंत्र में शंकराचार्य का अपमान हो रहा. सनातन का अपमान किया जा रहा. गौ हत्या के खिलाफ मुहिम चलाने वाले से डिग्री पूछी जा रही. जो खुद अपनी डिग्री नहीं दे पाए, वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं.'

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 26 Jan 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Ashok Gehlot  Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
ट्रेंडिंग
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget