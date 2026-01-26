हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRepublic Day 2026: हिजाब में बच्चियां, हाथ में तिरंगा, जयपुर में मदरसे के बच्चों ने निकाली गणतंत्र दिवस रैली

Republic Day 2026: हिजाब में बच्चियां, हाथ में तिरंगा, जयपुर में मदरसे के बच्चों ने निकाली गणतंत्र दिवस रैली

Happy Republic Day 2026: जयपुर में गणतंत्र दिवस पर मदरसे के बच्चों ने देशभक्ति रैली निकाली. बुर्कानशी महिलाएं तिरंगा लेकर ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाती दिखीं. रैली से एकता का संदेश दिया गया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Jan 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीर देखने को मिली. शहर में मदरसे के बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ देशभक्ति रैली निकाली. हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान और जुबां पर ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे. इस रैली ने हर किसी का ध्यान खींचा. रैली में मदरसे में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बुर्कानशी मुस्लिम महिलाएं और टोपी पहने मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए.

हिजाब में बच्चियां, हाथ में तिरंगा

रैली की सबसे खास बात यह रही कि मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हिजाब पहनकर पूरे गर्व के साथ तिरंगा लहराती नजर आईं. वे देशभक्ति के नारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं. बच्चों के जोश और आत्मविश्वास को देखकर रास्ते में खड़े लोग भी तालियां बजाने लगे. कई लोगों ने मोबाइल से इस पल को कैमरे में भी कैद किया.

यह रैली शहर के रहमानी स्कूल की तरफ से निकाली गई थी. रैली की शुरुआत जयपुर के रामगंज इलाके से हुई और अलग-अलग रास्तों से गुजरते हुए वापस उसी स्थान पर आकर समाप्त हुई. पूरे रास्ते देशभक्ति के तराने गूंजते रहे. ‘सारे जहां से अच्छा’ और ‘वंदे मातरम’ जैसे गीतों ने माहौल को और भी देशभक्ति से भर दिया.

एकता और सद्भाव का संदेश

मदरसे के बच्चों द्वारा निकाली गई इस रैली का मकसद सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाना नहीं था, बल्कि आपसी एकता, भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब का मजबूत संदेश देना भी था. रैली के जरिए यह दिखाया गया कि देशभक्ति किसी एक धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है.

रैली के आयोजक एडवोकेट सरवर आलम ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं और देश के प्रति अपना फर्ज निभाने में हमेशा आगे रहते हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और आपसी भरोसा बढ़ाते हैं. जयपुर में निकली यह रैली गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति, एकता और सद्भाव की एक मिसाल बनकर सामने आई.

Published at : 26 Jan 2026 12:04 PM (IST)
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Republic Day 2026
