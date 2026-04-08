गायक छोटू सिंह रावणा से विवाद के बीच रविंद्र भाटी की लोगों से अपील- 'किसी भी जाति, धर्म, वर्ग...'
Ravindra Singh Bhati News: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टीका-टिप्पणी से दूर रहें.
राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच हाल ही में हुए विवाद ने जातीय रूप ले लिया था. गायक छोटू रावणा ने आरोप लगाया था कि रविंद्र भाटी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद रावणा राजपूत समाज ने नाराजगी जताते हुए विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर एकजुट हो गया.
मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब रविंद्र भाटी के समर्थक भी जवाब देने लगे. इस विवाद के बीच अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जनता से अपील करते हुए एक एक्स पोस्ट किया है, जिसके जरिए उन्होंने आग्रह किया है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टीका-टिप्पणी से दूर रहें.
'सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करें'
शिव विधायक ने लिखा है, "प्रिय नौजवान साथियों, आपका अटूट स्नेह, विश्वास और समर्थन मुझे हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहा है. आज उसी विश्वास के साथ आपसे एक छोटी सी, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं. वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं को साझा करने का एक मजबूत स्तंभ है. इसे हम समाज को जोड़ने, सकारात्मक सोच फैलाने और अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करें. अगर आप स्वयं को मेरा समर्थक मानते हैं, तो मेरी आपसे विनम्र अपील है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टीका-टिप्पणी से दूर रहें."
प्रिय नौजवान साथियों,— Ravindra Singh Bhati (@RavindraBhati__) April 8, 2026
आपका अटूट स्नेह, विश्वास और समर्थन मुझे हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहा है। आज उसी विश्वास के साथ आपसे एक छोटी सी, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूँ।
वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं को साझा करने का एक मजबूत स्तंभ है इसे हम समाज को जोड़ने,…
रविंद्र भाटी ने भाईचारे को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए आगे लिखा, "आपसी सम्मान वह विरासत है जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली हैं. राजनीति और वोट से कहीं ऊपर हमारा सामाजिक सौहार्द है, जिसे बनाए रखना हम सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी है. बीते कुछ समय से हमारी इस पावन अपणायत की धरती पर सुनियोजित तरीके से नकारात्मकता फैलाकर आपसी वैमनस्य बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं. लेकिन यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वविवेक, समझदारी और संयम का परिचय देते हुए इन प्रयासों को सफल न होने दें."
'सामाजिक समरसता की इस परंपरा बनाए रखें'
उन्होंने आगे लिखा, "बरसों से चली आ रही भाईचारे, अपनत्व और सामाजिक समरसता की इस परंपरा को बनाए रखना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. आपका अपना, रविंद्र सिंह भाटी."
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Source: IOCL