राजस्थान RAS भर्ती 2024 का रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया गया है. आज (18 अप्रैल) मेरिट लिस्ट में कुल 2391 अभ्यार्थियों शामिल है. लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम का इंतजार किया जा रहा था, जिसका आज रिजल्ट जारी हुआ. इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिनेश विश्नोई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. आयोग ने परीक्षा परिणाम की पूरी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है.

कुल 1096 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई थी आयोजित

लोक सेवा आयोग (RAS) भर्ती 2024 में राज्य सेवा के 428 पद और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल थे. कुल 1096 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों पर 2461 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 1 दिसंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक अलग-अलग चरणों के माध्यम से लिया गया था, जिसकी मेरिट लिस्ट आज जारी हुई है.

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत फरवरी 2025 में प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद मेन्स एग्जाम हुआ और उसके बाद इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया. प्रारंभिक परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यार्थी शामिल हुए थे, जिसके बाद मुख्य परीक्षा में 21 हजार 541 अभ्यार्थीयो को मुख्य परीक्षा के योग्य घोषित किया गया था.

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परीक्षा में 17 हजार 964 अभ्यर्थियों ने लिया था भाग

मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया गया, जिसमें 17 हजार 964 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और अंततः अब इंटरव्यू के बाद वरीयता सूची जारी कर दी गई है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया का इंतजार है. वहीं इस RAS भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिनेश विश्नोई ने टॉप किया है.

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