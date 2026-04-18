राजस्थान RAS भर्ती 2024 का रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRAS Result 2024: राजस्थान RAS भर्ती 2024 रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप

RAS Result 2024: राजस्थान RAS भर्ती 2024 रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप

RAS Result 2024: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम आज 18 अप्रैल को जारी किया गया, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिनेश विश्नोई ने टॉप किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया गया है. आज (18 अप्रैल) मेरिट लिस्ट में कुल 2391 अभ्यार्थियों शामिल है. लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम का इंतजार किया जा रहा था, जिसका आज रिजल्ट जारी हुआ. इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिनेश विश्नोई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. आयोग ने परीक्षा परिणाम की पूरी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है.

कुल 1096 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई थी आयोजित

लोक सेवा आयोग (RAS) भर्ती 2024 में राज्य सेवा के 428 पद और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल थे. कुल 1096 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों पर 2461 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 1 दिसंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक अलग-अलग चरणों के माध्यम से लिया गया था, जिसकी मेरिट लिस्ट आज जारी हुई है.

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत फरवरी 2025 में प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद मेन्स एग्जाम हुआ और उसके बाद इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया. प्रारंभिक परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यार्थी शामिल हुए थे, जिसके बाद मुख्य परीक्षा में 21 हजार 541 अभ्यार्थीयो को मुख्य परीक्षा के योग्य घोषित किया गया था.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू

परीक्षा में 17 हजार 964 अभ्यर्थियों ने लिया था भाग

मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया गया, जिसमें 17 हजार 964 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और अंततः अब इंटरव्यू के बाद वरीयता सूची जारी कर दी गई है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया का इंतजार है. वहीं इस RAS भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिनेश विश्नोई ने टॉप किया है. 

राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
RPSC RAJASTHAN NEWS RAS Result 2024
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
RAS Result 2024: राजस्थान RAS भर्ती 2024 रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप
राजस्थान RAS भर्ती 2024 का रिजल्ट में दिनेश विश्नोई ने मारी बाजी, प्रदेश में किया टॉप
राजस्थान
Rajasthan: भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
राजस्थान
बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू
बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू
राजस्थान
राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक
राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
आईपीएल 2026
आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?
आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
फूड
घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
ऑटो
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget