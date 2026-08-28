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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में रक्षाबंधन की रोनक, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने प्रेमचंद बैरवा को बांधी राखी

राजस्थान में रक्षाबंधन की रोनक, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने प्रेमचंद बैरवा को बांधी राखी

रक्षाबंधन पर दीया कुमार ने प्रेमचंद बैरवा को राखी बांधी और डिप्टी सीएम बैरवा ने दीया कुमारी को आशीर्वाद दिया देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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राखी का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस क्रम में भाई बहन के प्यार का यह पर्व रक्षाबंधन पिंक सिटी जयपुर में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दूसरे डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के घर जाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी. उन्हें तिलक लगाया और आरती की. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने प्रेमचंद बैरवा के परिवार के दूसरे सदस्यों की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधा और उनसे आशीर्वाद लिया.

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने इस मौके पर दीया कुमारी को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. दीया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भारत की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है. यह रिश्तों की डोर को और मजबूत करता है.

सैनिक करते हैं हमारी रक्षा, उन्हें राखी बांधना हमारा कर्तव्य

दीया कुमारी ने कहा, "सभी को राखी की बधाई. यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, इसे सभी मनाते हैं. सिर्फ भाई-बहन का नहीं, ये  ऐसा त्योहार है जब लोग अपनी बड़ी बहन को भी राखी बांधते हैं. कोई अपने बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए भी उन्हें राखी बांधता है. हम अपने सैनिकों को राखी बांधते हैं, जो सरहदों पर रहते हैं और अपने परिवार से मिल भी नहीं पाते. मैंने पिछले साल भी उन्हें राखी बांधी थी. इस बार भी कोशिश करूंगी कि बांध सकूं. वो हमारी, हमारे देश की रक्षा करते हैं. हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और उन्हें रक्षासूत्र बांधें."

दीया कुमार ने आगे कहा, "हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, जो अलग-अलग तरीके से हमारी रक्षा करते हैं. उनको भी अगर हम रक्षासूत्र बांधेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा."

यह भी पढ़ें: नेपाल त्रासदी के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Diya Kumari RAJASTHAN NEWS Rajasthan News  Rakshabandhan 2026
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