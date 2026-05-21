हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, अब अध्यक्ष पद को लेकर अभिषेक-अनिल में कांटे की टक्कर

राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, अब अध्यक्ष पद को लेकर अभिषेक-अनिल में कांटे की टक्कर

Youth Congress Election: कुल 34 लाख 33 हजार से अधिक सदस्यों ने इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया जिसकी बदौलत यूथ कांग्रेस के खाते में क़रीब 25 करोड़ रुपये आने की संभावना है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 21 May 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव का रण थम चुका है इस बार यूथ कांग्रेस चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है. कुल 34 लाख 33 हजार से अधिक सदस्यों ने इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया जिसकी बदौलत यूथ कांग्रेस के खाते में क़रीब 25 करोड़ रुपये आने की संभावना है. यह चुनावी प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चली जिसमें प्रदेश और जिला स्तरीय पदों पर चुनाव हुआ. फ़िलहाल नए मेंबर बनने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है जबकि जिन मेंबर्स ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाया वे फ़िलहाल अपना शुल्क जमा करा सकते हैं.

युथ कांग्रेस चुनाव का चुनावी शोर तो समाप्त हो चुका है लेकिन अब चुनावी नतीजों को लेकर क़यास लगाए जा रहे हैं. युवाओं में ख़ासतौर पर इस चुनाव को लेकर चर्चा हैं कि आख़िर प्रदेश अध्यक्ष का ताज किसके सर बंधेगा, मुख्य रूप से यह चुनावी मुक़ाबला अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच दिखाई देता है और दोनों ही चेहरे युवाओं के बीच ख़ासा लोकप्रिय हैं ऐसे में नतीजों से पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है.

यह भी पढ़ें: अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत

एक से दो महीने करना होगा इंतजार 

ऑनलाइन वोटिंग के बाद अब नतीजों के इंतज़ार के लिए क़रीब 1-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है. वोटिंग की स्क्रूटनी त्रिस्तरीय होगी जिसमें अप्रूव,रिजेक्ट और होल्ड वोटर्स शामिल होंगे अप्रूव वोटों को प्रत्याशी के खाते में माना जाएगा जबकि ग़लत या फ़र्ज़ी वोटर को रिजेक्ट वही विवादित वोटर को होल्ड भी रखा जा सकता है और उसके बाद प्रत्याशियों के इंटरव्यू होंगे, जिसके तहत यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तय होगा.

राजस्थान चुनावों पर है नजर 

यूथ कांग्रेस चुनाव का असर आगामी विधानसभा चुनावो पर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए पर्दे के पीछे से भी कई दावेदार रहे जिन्होंने युवा नेताओं पर हाथ रखा है. उनके कैंडिडेट जीतना उनकी तैयारियों पर भी असर डालेंगी. फिलहाल गुटबाजी की आशंका के बीच चुनाव संपन्न कराना स्थानीय कमेटी की बड़ी जीत मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 21 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Youth Congress RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, अब अध्यक्ष पद को लेकर अभिषेक-अनिल में कांटे की टक्कर
राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, अब अध्यक्ष पद को लेकर अभिषेक-अनिल में कांटे की टक्कर
राजस्थान
अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत
अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत
राजस्थान
न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें
न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें
राजस्थान
जयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट
जयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
विश्व
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया अमेरिकी युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
रिलेशनशिप
Tea And Romance: फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
ऑटो
आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget