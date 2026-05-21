राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव का रण थम चुका है इस बार यूथ कांग्रेस चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है. कुल 34 लाख 33 हजार से अधिक सदस्यों ने इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया जिसकी बदौलत यूथ कांग्रेस के खाते में क़रीब 25 करोड़ रुपये आने की संभावना है. यह चुनावी प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चली जिसमें प्रदेश और जिला स्तरीय पदों पर चुनाव हुआ. फ़िलहाल नए मेंबर बनने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है जबकि जिन मेंबर्स ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाया वे फ़िलहाल अपना शुल्क जमा करा सकते हैं.

युथ कांग्रेस चुनाव का चुनावी शोर तो समाप्त हो चुका है लेकिन अब चुनावी नतीजों को लेकर क़यास लगाए जा रहे हैं. युवाओं में ख़ासतौर पर इस चुनाव को लेकर चर्चा हैं कि आख़िर प्रदेश अध्यक्ष का ताज किसके सर बंधेगा, मुख्य रूप से यह चुनावी मुक़ाबला अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच दिखाई देता है और दोनों ही चेहरे युवाओं के बीच ख़ासा लोकप्रिय हैं ऐसे में नतीजों से पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है.

यह भी पढ़ें: अलवर: मरम्मत के लिए खड़ी कार में लॉक हुईं दो बहनें, तड़प-तड़पकर दोनों मासूमों की मौत

एक से दो महीने करना होगा इंतजार

ऑनलाइन वोटिंग के बाद अब नतीजों के इंतज़ार के लिए क़रीब 1-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है. वोटिंग की स्क्रूटनी त्रिस्तरीय होगी जिसमें अप्रूव,रिजेक्ट और होल्ड वोटर्स शामिल होंगे अप्रूव वोटों को प्रत्याशी के खाते में माना जाएगा जबकि ग़लत या फ़र्ज़ी वोटर को रिजेक्ट वही विवादित वोटर को होल्ड भी रखा जा सकता है और उसके बाद प्रत्याशियों के इंटरव्यू होंगे, जिसके तहत यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तय होगा.

राजस्थान चुनावों पर है नजर

यूथ कांग्रेस चुनाव का असर आगामी विधानसभा चुनावो पर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए पर्दे के पीछे से भी कई दावेदार रहे जिन्होंने युवा नेताओं पर हाथ रखा है. उनके कैंडिडेट जीतना उनकी तैयारियों पर भी असर डालेंगी. फिलहाल गुटबाजी की आशंका के बीच चुनाव संपन्न कराना स्थानीय कमेटी की बड़ी जीत मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें