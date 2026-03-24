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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: सचिन पायलट कैंप के भीतर चल रहा 'कोल्ड वॉर'! भाकर-अभिमन्यु में ‘तकरार’, कौन पड़ेगा भारी?

Rajasthan News: सचिन पायलट कैंप के भीतर चल रहा 'कोल्ड वॉर'! भाकर-अभिमन्यु में ‘तकरार’, कौन पड़ेगा भारी?

Rajasthan News In Hindi: सचिन पायलट कैंप में भाकर और अभिमन्यु के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है. यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाज़ी खुलकर सामने आई है और मुकाबला कड़ा दिख रहा है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 24 Mar 2026 01:38 PM (IST)
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राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस चुनाव में कांग्रेस संगठन के भीतर से ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं. ऐसे में इस चुनाव में गुटबाज़ी होना तय हो जाता है. साथ ही राजनीति ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’ भी होना तय है.

इस चुनाव में भी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है, जो कल तक एक साथ दिखाई देते थे, आज वे नेता अलग-अलग राह पर निकल चुके हैं. चुनाव में फिलहाल त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है, जिसमें अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और मुकुल खीचड़ मैदान में हैं.

भाकर-अभिमन्यु आमने-सामने!

मुकेश भाकर हो या अभिमन्यु पुनिया, दोनों ही अब अपनी सियासी ताक़त दिखाने की तैयारी कर चुके हैं. भले ही दोनों सचिन पायलट गुट से आते हों, लेकिन इस चुनाव में किसी एक पक्ष की हार-जीत होना तय है. एक ओर जहाँ मुकेश भाकर को NSUI, यूथ कांग्रेस सहित संगठनात्मक चुनावों का अच्छा-ख़ासा अनुभव है, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु पुनिया को प्रदेश भर में फैली अपनी टीम पर पूरा विश्वास है. 

वे ख़ुद NSUI और यूथ के अध्यक्ष रहे हैं. ऐसे में मुकेश भाकर को कड़ी चुनौती मिल सकती है. इस बार मुकेश भाकर मुकुल खीचड़ का समर्थन कर रहे हैं, तो अभिमन्यु पुनिया अनिल चोपड़ा के समर्थन में मैदान में हैं. अब देखना होगा कि मुकेश भाकर अपनी लेगेसी (legacy) बरकरार रख पाते हैं या अभिमन्यु पुनिया युवाओं के नए नेता के रूप में उभरते हैं.

अभिमन्यु पुनिया की साख भी मानी जाती है मजबूत

भले ही मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर मुकुल खीचड़ का समर्थन कर रहे हों, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अभिमन्यु पुनिया भी चुनावी समीकरणों को साधने में माहिर माने जाते हैं और उनका पूरा समर्थन अनिल चोपड़ा को मिल रहा है. अनिल चोपड़ा खुद यूथ के मज़बूत नेता हैं, जबकि मुकुल खीचड़ एक जिले तक सीमित रहे हैं. मुकेश भाकर के लिए यह चुनाव इस बार उतना आसान नहीं रहने वाला है. हालांकि, अब देखना होगा कि यह सियासी ऊंट किस करवट बैठता है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 24 Mar 2026 01:38 PM (IST)
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CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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