राजस्थान में इस बार एक नवंबर से शादियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है. जो कि अगले साल 11 जुलाई तक चलेगा. देव उठनी ग्यारह एक नवंबर से शुरू होकर 11 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक 64 विवाह मुहूर्त है. एक अनुमान के मुताबिक़ प्रदेश में 3 से 3.5 लाख शादियां होने जा रही है जिनसे क़रीब 3 लाख करोड़ का व्यापार होगा. शादियों के सीज़न में होने वाला व्यापार सालाना GST कलेक्शन का क़रीब 80% होता है पिछले साल शादियों के सीज़न में GST कलेक्शन में क़रीब 8% की वृद्धि देखी गई थी.

प्रति वर्ष शादियों के सीज़न में क़रीब दो लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है. वही अगर बात करें शादी के ख़र्च की तो साधारण परिवार शादी पर 8-20 लाख रुपया ख़र्च करता है वहीं मध्यम वर्गीय परिवार का खर्च 30 लाख रुपये तक जाता है. जबकि 30-35 हज़ार शादियों का ख़र्च दो करोड़ रुपये तक जाता है प्रदेश में 18 हज़ार मैरिज गार्डन है जोकि शादियों के सीज़न में लगभग एडवांस बुकिंग पर रहते हैं.

दो लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार

शादियों के सीज़न में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क़रीब दो लाख लोगों को रोज़गार मिलता है इनमें टेंट, डेकोरेटर ,हलवाई, कैटरिंग, बैंड बाजा, फलोर-डेकोर,होटल ,ज्वेलरी ,ब्यूटी सर्विस ट्रांसपोर्ट ,कॉर्ड प्रिंटिंग ,मिठाई ,गिफ़्ट ,व्यापारी आदि शामिल हैं.

21 सावों में सरकारी छुट्टी

इस बार एक नवंबर से 11 जुलाई तक सावों की सीज़न में अच्छी बात यह है कि इनमें 64 सावों में से 21 सावों में सरकारी छुट्टी रहेगी. जिसके चलते लोग ख़ुशी ख़ुशी विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे.

इन सावों पर सरकारी छुट्टी 1, 2, 22, 23, 29 व 30 नवंबर, 6 दिसंबर, 25 जनवरी, 8, 14 व 21 फरवरी, 1,7 व 8 मार्च, 25 व 26 अप्रैल, 23 व 28 मई, 21 व 28 जून तथा 11 जुलाई के सावे का सरकारी अवकाश है.

इस सीजन ये रहे 64 विवाह मुहूर्त

नवंबर : 1, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30

दिसंबर 4, 5, 6, 11

जनवरी : 22, 23, 25, 28

फरवरी 5, 6, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्च 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12

अप्रैल 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

मई 6.13.23.25.26.28. 29

जून 1, 2, 4, 5, 11, 19, 21 और 28

जुलाई 1, 6, 7, 11

शादियों का सीजन लम्बा होने से इससे जुड़े व्यापारी बेहद खुश हैं, उनके मुताबिक लोग शादियों में जरुर खरीददारी करेंगे.जिससे स्थानीय व्यापार को बेहद फायदा होने की उम्मीद है.