हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Ka Mausam: बारिश के बाद राजस्थान में बढ़ी ठंड, जयपुर समेत आठ शहरों में दिखी धुंध, गिरा पारा

Rajasthan Ka Mausam: बारिश के बाद राजस्थान में बढ़ी ठंड, जयपुर समेत आठ शहरों में दिखी धुंध, गिरा पारा

Rajasthan Ka Mausam Today: बारिश के बाद राजस्थान का मौसम बदल गया है. जयपुर सहित कई शहरों में रात का तापमान गिरा और सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली.

By : मुबारिक खान | Updated at : 08 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में जयपुर सहित 8 शहरों में रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है. बारिश के बाद अब गुलाबी सर्दी भी महसूस की जा रही है. जयपुर के आसपास के इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध की चादर दिखाई देने लगी है. वहीं, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर सहित कई जिलों में सुबह के समय सड़क या खेतों में धुंध की चादर देखी जा रही है.

ग्रामीण इलाकों में सड़क पर वाहन चलाते समय विजिबिलिटी 100 से 50 मीटर तक रही. अचानक हुए मौसम के बदलाव से अब सर्दी की आहट महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक मौसम साफ रहने की भी संभावना है.

बारिश के बाद मौसम में आया बदलाव

बीते दो-तीन दिनों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई बारिश से मौसम ने करवट ली है. रात और सुबह में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. सीकर जिले के ग्रामीण इलाकों में कई जगह धुंध छाने लगी है.

मंगलवार को दिनभर प्रदेश के अधिकांश शहरों में मौसम ड्राय रहा. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए. कुछ स्थानों पर बारिश हुई. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य में बुधवार से मौसम ड्राय रहेगा और अगले 4-5 दिन धूप रहेगी.

बारिश का आंकड़ा और ठंड का असर

पिछले 24 घंटे के दौरान धौलपुर के बाड़ी में 16MM, उर्मिला सागर में 12, धौलपुर शहर में 8, भरतपुर के उच्चैन में 18, रूदावल में 8, झालावाड़ के बाकनी में 2, हनुमानगढ़ के नोहर में 4, अलवर के नीमराणा में 20, बहरोड़ में 26MM बरसात दर्ज हुई.

बारिश से प्रदेश में ठंड की आहट हुई है. अब घरों में एसी-कूलर बंद हो गए हैं. अलवर, जयपुर में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 17.6, सीकर में 17.5, सिरोही में 17.1, दौसा में 19.9, झुंझुनूं में 18.8, नागौर में 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

गंगानगर में 20.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 20 डिग्री सेल्सियस, करौली में 20.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली (टोंक) में 20.4 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में 21.2 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 21.9 डिग्री सेल्सियस, प्रतापगढ़ में 21.8 डिग्री सेल्सियस और पाली में 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए

अगले दिनों कैसा रहेगा मौसम?

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में 12 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने, धूप निकलने के साथ दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 08 Oct 2025 02:50 PM (IST)
