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मानसून की विदाई के बाद तप रहा राजस्थान, पारा 43 डिग्री के पार

मानसून की विदाई के बाद राजस्थान में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया है. बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि कई जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Sep 2026 02:30 PM (IST)
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राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. आमतौर पर सितंबर के आखिरी दिनों में गर्मी से राहत मिलने लगती है, लेकिन इस बार प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम का यह मिजाज लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है.

गुरुवार (24 सितंबर) को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. वहीं जैसलमेर में पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के इस दौर में दोनों जिलों में दर्ज हुआ तापमान पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है.

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जैसलमेर में इससे पहले सितंबर महीने में सबसे अधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. यह रिकॉर्ड साल 2023 में बना था. इसी तरह बाड़मेर में सितंबर का पिछला अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो 2023 में ही दर्ज हुआ था.

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पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का सबसे ज्यादा असर

गर्मी का असर सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर तक सीमित नहीं है. पश्चिमी राजस्थान के कई दूसरे शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के पार चला गया. जोधपुर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री और बीकानेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

इसके अलावा चूरू में 40.5 और नागौर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. बाड़मेर में तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री, जबकि जैसलमेर में 6.1 डिग्री अधिक रहा. जोधपुर और बीकानेर में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया.

जयपुर में गर्मी से थोड़ी राहत

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में जहां लोग तेज गर्मी से परेशान हैं, वहीं राजधानी जयपुर में स्थिति थोड़ी अलग है. यहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है. ऐसे में फिलहाल जयपुर के लोगों को पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले कुछ राहत मिली हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो से तीन दिनों तक राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. यानी फिलहाल गर्मी से तुरंत राहत मिलने के आसार कम हैं. इसके बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है.

27 से 29 सितंबर के बीच भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों के साथ शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 28 और 29 सितंबर को बीकानेर संभाग में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी

सितंबर के आखिरी सप्ताह में इतनी तेज गर्मी ने पश्चिमी राजस्थान के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खासकर जैसलमेर जैसे पर्यटन क्षेत्र में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. दिन के समय तेज धूप के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और पर्यटकों को भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

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फिलहाल मानसून की विदाई के बाद राजस्थान में मौसम का मिजाज गर्म बना हुआ है. आने वाले दिनों में बारिश होती है तो तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन तब तक पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर जारी रहने की संभावना है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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