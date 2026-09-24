गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पिलानी और चुरु में 40 डिग्री दर्ज किया गया

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Sep 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी की मार शुरू हो गई है. राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. आसमान से बरस रही आग मौसम का नया रिकॉर्ड कायम कर रही है.

जैसलमेर में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. इसी तरह से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पिलानी और चुरु में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान: निकाय चुनाव के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान
फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल

जयपुर: बिना नंबर की थार ने जानबूझकर मारी टक्कर? स्कूटी सवार की मौत, CCTV आया

सितंबर में मई-जून जैसी गर्मी!

सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में बढ़ते तापमान के कारण मई और जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. एक तरफ तापमान काफी बड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ लू जैसी गर्म हवाएं चल रही हैं. गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं.

कई इलाकों में सामान्य से अधिक पहुंचा तापमान

वहीं, कई जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. लंबे अरसे बाद राजस्थान के मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को हो रही है. पर्यटक गर्मी से बेहाल है और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. डेजर्ट सफारी का काम भी फीका सा पड़ा हुआ है.

अगले 4 दिनों तक पड़ेगी गर्मी

राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है. मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक इसी तरह से तेज गर्मी की संभावना जताई है. राजस्थान में इस साल बारिश भी सामान्य से करीब 22 फीसदी अधिक कम हुई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं.

फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
IMD Rajasthan Weather WEATHER RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान: निकाय चुनाव के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान
फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
क्रिकेट
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget