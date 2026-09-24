राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी की मार शुरू हो गई है. राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. आसमान से बरस रही आग मौसम का नया रिकॉर्ड कायम कर रही है.

जैसलमेर में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. इसी तरह से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पिलानी और चुरु में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है.

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सितंबर में मई-जून जैसी गर्मी!

सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में बढ़ते तापमान के कारण मई और जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. एक तरफ तापमान काफी बड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ लू जैसी गर्म हवाएं चल रही हैं. गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं.

कई इलाकों में सामान्य से अधिक पहुंचा तापमान

वहीं, कई जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. लंबे अरसे बाद राजस्थान के मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को हो रही है. पर्यटक गर्मी से बेहाल है और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. डेजर्ट सफारी का काम भी फीका सा पड़ा हुआ है.

अगले 4 दिनों तक पड़ेगी गर्मी

राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है. मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक इसी तरह से तेज गर्मी की संभावना जताई है. राजस्थान में इस साल बारिश भी सामान्य से करीब 22 फीसदी अधिक कम हुई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं.

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