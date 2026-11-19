देश में एसआईआर को लेकर मचा कोहराम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राजस्थान में वोटर लिस्ट को लेकर ऐसा पेचीदा मामला सामने आया है, जिसने पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. राज्य में पिछले एक साल में चार अलग अलग ऑफिशियल वोटर लिस्ट सामने आई हैं. इन सभी में लाखों वोटों का अंतर है.

एसआईआर के बाद जारी की गई भारत निर्वाचन आयोग और पंचायत व नगर निकाय चुनावों के लिए तैयार की गई राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में भी जमीन आसमान का फर्क है. सबसे हैरान कर देने वाला मामला मृत वोटरों को लेकर है.

यह भी पढ़ें: जोधपुरः GPS से चोरी की गाड़ी तलाशते पहुंचे युवकों पर फायरिंग, बदमाशों ने कार को मारी टक्कर

जिन्हें मृत दिखाया, उन्हें फिर लिस्ट में शामिल किया

भारत निर्वाचन आयोग ने इसी साल 21 फरवरी को एसआईआर के बाद जिन वोटर्स को मृत बताकर उनके नाम लिस्ट से काट दिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त और अक्टूबर महीने में जारी की गई लिस्ट में इनमें से करीब 3 लाख 20 हजार वोटर्स को एक्टिव यानी ज़िंदा बताकर उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया है. इतना ही नहीं भारत निर्वाचन आयोग की सूची में एसआईआर के नाम पर बाहर किए गए तकरीबन 26 लाख वोटर्स को राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में शामिल किया गया. इनमें से लाखों लोगों ने राजस्थान में हो रहे पंचायत और निकाय चुनाव में वोटिंग भी की है.

सही वोटर लिस्ट को लेकर संशय

सवाल यह है कि जब दोनों लिस्ट एक ही सरकारी मशीनरी ने तैयार की है तो इनमें इतना बड़ा फर्क कैसे आया. इनमें से किस वोटर लिस्ट को सही माना जाए और किसे गलत. एक वोटर किसी लिस्ट में जिंदा है और किसी में मृत. किसी का नाम एक वोटर लिस्ट में है तो दूसरे से वह गायब है. इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर लिस्ट के बाद आई एसएसआर की ड्राफ्ट लिस्ट में अचानक लाखों नाम बढ़ना भी सवालों के घेरे में हैं.

इस मामले में सामाजिक संगठन पीयूसीएल की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है. संगठन की रिपोर्ट में अलग-अलग वोटर लिस्ट के अलग-अलग आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और एक वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए सोशल ऑडिट कराए जाने की मांग की गई है. इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठता है कि एक देश एक चुनाव का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के राज में एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन पा रही है.

SIR से पहले पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता थे

दरअसल राजस्थान में पिछले साल 27 अक्टूबर को जारी एसआईआर से पहले भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में कुल 54656215 नाम दर्ज थे. निर्वाचन आयोग ने पिछले साल दिसंबर महीने में एसआईआर के बाद 4184891 वोटर्स को बाहर कर दिया था. 16 दिसंबर 2025 को एसआईआर के बाद की ड्राफ्ट लिस्ट में 50471324 नाम दर्ज किए थे. ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 1291365 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए.

ड्राफ्ट के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग ने 242760 मतदाताओं के नाम हटा दिए. इस साल 21 फरवरी को एसआईआर के बाद जारी की गई भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में पूरे राजस्थान में कुल वोटर्स की संख्या 51519929 बताई गई. करीब 12 लाख नए वोटर जोड़े जाने के बावजूद एसआईआर के बाद राजस्थान में 3136286 मतदाता घट गए थे.

पंचायत चुनाव की अलग वोटर लिस्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में सितंबर और अक्टूबर नवंबर महीने में नगर निकाय और पंचायत के चुनावों का ऐलान हुआ. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग वोटर लिस्ट तैयार की. नगर निकाय क्षेत्रों के लिए इसी साल 31 अगस्त और पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण इलाकों की वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को प्रकाशित की गई. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में राजस्थान में मतदाताओं की कुल संख्या 54786896 बताई गई. यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग की लिस्ट के मुकाबले 32 लाख से ज्यादा नाम शामिल किए हैं.

PUCL ने दोनों वोटर लिस्ट की तुलना की

पीयूसीएल संगठन ने एसआईआर के बाद की भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की गहराई से तुलना की है. पीयूसीएल का दावा है कि उसने करीब 1.47 लाख फाइलों की तुलना वोटर्स के नाम और एपिक नंबर के आधार पर की है.

संगठन का दावा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के नाम पर जिन 41.65 लाख वोटर्स के नाम हटाए थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने उनमें से 2603475 नाम अपनी लिस्ट में जोड़ दिए. इनमें से 1366844 नाम पंचायत इलाकों के और 1236 631 नाम नगर निकाय इलाकों के हैं. एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने इनमें से 320395 वोटर्स को मृत बताकर उनका नाम हटा दिया था.

ECI और राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में बड़ा अंतर

पीयूसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने जिन 2469165 नाम को शिफ्टिंग के आधार पर हटाया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने उसमें से 1732634 नामों को जोड़ दिया. इसी तरह मृत बताए गए 871152 नामों में से 320395 नामों को राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में जगह दी गई है. अनट्रेसेबल या गैर हाजिर 482 726 वोटर्स में से 3670 03 को राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में बरकरार रखा गया है.

इसी तरह कहीं और एनरोल्ड 342 320 में से 183443 को भी कायम रखा गया है. कई जिलों में तो 70 फ़ीसदी तक मृत बताए गए वोटर्स को राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में रखा गया है. एक और चौंकाने वाला दावा यह किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिन 12.9 लाख नए वोटर्स के नाम इस साल एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट में शामिल किए हैं, उनमें से तकरीबन 8.4 लाख नाम राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में नहीं है.

11 नवंबर को जारी लिस्ट में 11 लाख नए वोटर्स बढ़े

भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल 21 अक्टूबर को जारी किए गए प्रेस नोट में दावा किया है कि 2.40 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं. कुल 7.78 लाख नए आवेदन फॉर्म आने की जानकारी दी गई, लेकिन 11 नवंबर को जो एसएसआर लिस्ट जारी की है, उसमें करीब ग्यारह लाख नए वोटर्स के नाम जोड़ने की जानकारी दी गई है.

एसएसआर लिस्ट के मुताबिक राज्य में अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 52667416 हो गई है. सवाल यह है कि 20 दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग सिर्फ 7.78 लाख नए आवेदन आने की जानकारी देता है और एसएसआर लिस्ट में करीब 11 लाख नए नाम जुड़ने का दावा करता है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

पीयूसीएल संगठन की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव इसे बहुत बड़ा स्कैम बता रही हैं. उनका दावा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में तमाम ऐसे नाम जोड़े गए हैं जिनमें एपिक नंबर तक नहीं दिया गया है. उन्होंने वोटर लिस्ट का सोशल ऑडिट कराए जाने की मांग की है. कांग्रेस पार्टी ने भी इसे लेकर बड़ा सवाल उठाया है.

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो दावे कर रहे थे, वह अब सामने आ रहे हैं. उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले में तस्वीर साफ करने की मांग की है. दूसरी तरफ बैकफुट पर आई बीजेपी आरोपों को सिरे से नकार रही है. राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा का कहना है कि विपक्षी पार्टियां और कुछ संगठन गलतफहमी पैदा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जिनके नाम काटे हैं वह सामने क्यों नहीं आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जयपुर: JCB के आगे आकर किया विरोध, नहीं रुकी कार्रवाई, मकान-दुकान, होटल पर चला पीला पंजा