Rajasthan: दो सगी बहनों की रहस्यमय मौत से सनसनी, जहर खाने का शक, अगले दिन एक साथ होनी थी शादी

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर जिले के मनाई गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. एक ही दिन दो बहनों की शादी होने वाली थी और पूरा घर रोशनी, संगीत और सजावट से जगमगा रहा था. लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले दो सगी बहनों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 25 साल की शोभा और 23 साल की विमला की शादी शनिवार को तय थी. शुक्रवार रात को उनके घर में शादी से जुड़े कार्यक्रम चल रहे थे और देर रात तक उत्सव का माहौल बना हुआ था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों बहनें सोने चली गईं. तड़के करीब चार बजे अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं. परिजन घबराकर उन्हें तुरंत जोधपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने प्रक्रिया रुकवाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए और उसी घर में, जहां अगले दिन शादी होनी थी, दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया.

मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ

प्रारंभिक जांच में पुलिस को दोनों लड़कियों के शरीर में जहर के अंश मिलने की जानकारी मिली है. हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि जहर उनके शरीर में कैसे पहुंचा. यह आत्महत्या का मामला है या किसी अन्य कारण से हुई मौत. पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जिस घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है.