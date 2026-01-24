हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: मर्डर की काट रहे सजा...जेल में हुआ प्यारी, शादी के लिए हाईकोर्ट से मिली 15 दिन की पैरोल

राजस्थान: मर्डर की काट रहे सजा...जेल में हुआ प्यारी, शादी के लिए हाईकोर्ट से मिली 15 दिन की पैरोल

Rajasthan News: राजस्थान में जेल में मिले दो खूंखार अपराधियों की अब शादी. प्रिया सेठ ने युवक को सूटकेस में ठिकाने लगाया था. हनुमान ने प्रेमिका के साथ पति-बच्चों की हत्या की थी.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा आम आदमी से लेकर अपराध जगत तक हो रही है. यह शादी थी दो खूंखार अपराधियों की. जेल में दोनों को प्यार हुआ और छह महीने तक एक-दूसरे से बातचीत चलती रही और उसके बाद यह प्यार शादी तक जा पहुंचा. गुपचुप तरीके से रचाई गई इस शादी के लिए हाईकोर्ट की ओर से 15 दिन की पैरोल दी गई थी.

दुल्हन: प्रिया सेठ - जिसने डेटिंग ऐप के जरिए युवक को प्रेम जाल में फंसाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवक की लाश को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाया.

दूल्हा: हनुमान प्रसाद - जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया.

 जयपुर की सांगानेर खुली जेल में हुआ प्यार

दूल्हा और दुल्हन दोनों ही हत्या के आरोप में जयपुर की सांगानेर खुली जेल में सजा काट रहे हैं. इसी दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और छह महीने तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया.

 21 से 23 जनवरी तक हुईं रस्में

- 21 जनवरी को लगन
- 22 जनवरी को चाक भात की रस्में अदा की गईं
- 23 जनवरी को शादी हुई

 अलवर के निजी होटल में हुई शादी

यह शादी दोनों ही परिवारों ने गुपचुप तरीके से की. शादी में कुछ चुनिंदा मेहमान शामिल हुए. हालांकि पहले शादी जयपुर में होने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन यह शादी अलवर के एक निजी होटल में रखी गई.

 प्रिया सेठ की क्राइम स्टोरी

2018 में प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के दुष्यंत शर्मा को अपने जाल में फंसाया था. प्रिया ने अपने तत्कालीन प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्ज उतारने के लिए दुष्यंत के अपहरण और फिरौती की साजिश रची. उसने दुष्यंत के परिवार से 10 लाख की फिरौती मांगी. लेकिन 3 लाख मिलने के बाद भी पकड़े जाने के डर से प्रिया और उसके साथियों ने दुष्यंत की हत्या कर दी.

पहचान छुपाने के लिए उसने दुष्यंत के चेहरे पर चाकू से वार किए और फिर शव को सूटकेस में भरकर दिल्ली रोड पर फेंक दिया था. प्रिया को नवंबर 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

 हनुमान प्रसाद का डरावना सच

हनुमान ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों की हत्या कर दी थी. वह अलवर के उस बहुचर्चित हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जिसमें एक मां (संतोष) ने अपने प्रेमी (हनुमान) के साथ मिलकर अपने ही पति और 4 मासूम बच्चों (भतीजे सहित) की गला रेतकर हत्या कर दी थी. वारदात 2 अक्टूबर 2017 को हुई जब रात को हनुमान ने जानवर काटने वाले चाकू से पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. अलवर के इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया था. यह शादी अपराध जगत में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना है, जहां दो खूंखार अपराधियों ने जेल में मिलकर प्यार किया और शादी कर ली. यह मामला कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टि से कई सवाल खड़े करता है.

Published at : 24 Jan 2026 12:38 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
