राजस्थान में 15 फीट नीचे मिला रहस्यमयी खजाना, बड़ी देग देखकर गांव में मचा हड़कंप

राजस्थान के टोंक जिले के देवरी गांव में जमीन के 15 फीट नीचे एक बड़ी देग में खजाना मिला. जिसकी सूचना मिलती ही हजारों ग्रामीण एकत्रित हो गए. यह घटना कल 3 जनवरी 2026 की बताई जा रही है.

जहां पर शाम को करीब 4 बजे चारागाह भूमि में कुछ ग्रामीणों ने ताजा गुलाब की पत्तियों और गीली मिट्टी देखी, जिसके बाद यह सूचना धीरे-धीरे पूरे इलाके में फैल गई. लोगों को पहले यह आशंका थी की जमीन के नीचे किसी लाश को ठिकाने लगाया गया है, लेकिन जब JCB से खुदाई की गई तो लोगों के होश ठिकाने नहीं रहे और 15 फीट गहरे गड्ढे में से एक बड़ी देग दिखाई देने लगी और लोग खजाना लूटने के लिए टूट पड़े.

स्थानिय पुलिस ने देग नुमा वस्तु को जब्त कर सील किया

सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सरपंच राम सहाय मीणा को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों के सामने JCB ने धीरे-धीरे खुदाई शुरू की और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई. जैसे ही गड्ढे में 1 देग नुमा वस्तु दिखाई दी तो लोगों उसे खजाना समझ लिया और उस पर टूट पड़े.

भारी भीड़ हो जाने के कारण पुलिस कर्मियों ने लोगों को तितर-बितर किया, जिसके बाद पुलिस ने देग नुमा वस्तु को मौके से जब्त कर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को सूचना दी और भू अभिलेख अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया. उसके बाद उच्च अधिकारियों को निर्देश अनुसार पुरानी तहसील कार्यालय में देग को सील कर रखवाया गया है.

प्रशासन खजाने को लेकर क्या करेगी खुलासा?

जमीन के 15 फीट गहरे गड्ढे में मिली देग को स्थानीय प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब भी ग्रामीण इलाकों में इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है कि आखिर इस देग में कौन सा खजाना रखा हुआ था. हालांकि जब देग को गड्डे से बाहर निकाला गया तो भारी संख्या में ग्रामीण उस पर टूट पड़े थे. अब देखना होगा इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या ख़ुलासा किया जाता है?