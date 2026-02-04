राजस्थान: कफ सिरप से हुई मौतों पर टीकाराम जूली भड़के, पूछा- ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे मिला?

राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज (4 फरवरी 2026) को सदन में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे प्रहार किए. जूली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की लापरवाही और 'कमीशन के खेल' की कीमत प्रदेश के निर्दोष बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को अधूरा बताते हुए भी जूली ने सरकार पर मिलीभगत का सीधा आरोप लगाया.

कंपनी ब्लैकलिस्टेड होने के बाद, कैसे मिला सप्लाई का ठेका?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुलासा किया कि जिस कंपनी के सिरप से मौतें हुई हैं, वह देशभर में कई जगह ब्लैकलिस्टेड है. फिर भी राजस्थान में उसे सप्लाई का ठेका कैसे मिला? मध्य प्रदेश वाला 'घातक बैच' के बारे में याद दिलाते हुए उन्होंने सदन में साक्ष्यों के साथ दावा किया कि जो दूषित बैच मध्य प्रदेश में मौतों का कारण बना, वहीं बैच राजस्थान की 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना' के जरिए बच्चों तक पहुंचाया गया.

ट्रेड डील की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया तो कांग्रेस करेगी उग्र आंदोलन

सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को 'गुलामी का नया दस्तावेज' करार दिया. जूली ने कहा कि अमेरिका ने भारत को डराकर यह डील साइन कराई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर वेनेजुएला से तेल लेने को मजबूर किया जा रहा है? यह देश की रणनीतिक स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाक मसले पर बार-बार अपमानजनक दावे किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी कमजोरी को दर्शाती है. टीकाराम जूली ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से दोषी कंपनियों पर FIR दर्ज नहीं की और ट्रेड डील की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी.