राजस्थान: केकड़ी में बैंक की छत तोड़कर लॉकर रूम से करोड़ों का सोना ले गए चोर, मचा हड़कंप

राजस्थान के केकड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने बैंक के लॉकर रूम की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब सवा करोड़ रुपये की कीमत का सोना चुरा लिया. इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की.

जानकारी के अनुसार चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से बैंक की छत को तोड़ा और उसके बाद मजबूत लोहे के सरियों को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर लॉकर रूम में प्रवेश किया. चोरों ने बैंक के एक-दो लॉकर तोड़कर उनमें रखा सामान चोरी कर लिया है. हालांकि बैंक का मुख्य कैश (नगदी) पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है.

110 तोला सोना चोरी

पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बताया कि कि टूटे हुए लॉकर से कितना सोना, चांदी या अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है, इसका सही अंदाजा लॉकर होल्डर्स के आने के बाद ही लग सकेगा. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 110 तोले सोने की चोरी हुई है. बैंक मैनेजर पूजा मीणा के मुताबिक इंद्र राज भट्ट का 80 तोला सोना चोरी हुआ है. इसी तरह लोकेश पारीक का 28 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी चोरी हुई है.

सीसीटीव खंगाल रही पुलिस

बैंक प्रबंधन द्वारा संबंधित ग्राहकों को सूचित कर दिया गया है. बाकी ग्राहकों के पहुंचने व उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही कुल नुकसान का खुलासा होगा. फिलहाल सावर पुलिस बैंक व आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके. माना जा रहा है कि चोरों ने इस वारदात के लिए रविवार रात का वक्त चुना था, क्योंकि इस दिन बैंक का अवकाश था.

इलेक्ट्रिक कटर मौके पर छोड़कर भागे चोर

थानाधिकारी राधेश्याम जाट के अनुसार चोरी के सटीक समय का पता लगाया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके पर ही अपना इलेक्ट्रिक कटर व छत तोड़ने में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण छोड़कर फरार हो गए है.

सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जा रहा है. वारदात के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है. फिलहाल सावर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. चोरी की सनसनीखेज वारदात की जानकारी के बाद स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंचे.