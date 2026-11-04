ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, दो स्लीपर क्षतिग्रस्त

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, दो स्लीपर क्षतिग्रस्त

श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गयीं हैं. पिछले दिनों यहां 7.5 किलो RDX भी मिला था.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में श्रीगंगानगर जनपद में भारत-पाकित्सान सीमा से सटे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली रेल लाइन ब्लास्ट कर बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है. गनीमत यह रही कि उस दौरान ट्रैक पर कोई यात्री ट्रेन नहीं थी. कुछ देर पहले ही एक ट्रेन वहां से गुजरी थी.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के साथ स्थानीय पुलिस-प्रशासन और एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. इससे पहले इसी इलाके में 7.5 किलो RDX भी मिल चुका है. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान और खड़े हो गए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें
CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें
राजस्थान
भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण
भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण
राजस्थान
जयपुर: गोबर से बने दीयो की देश-दुनिया में धूम, अयोध्या में जलेंगे 51 हजार दीये
जयपुर: गोबर से बने दीयो की देश-दुनिया में धूम, अयोध्या में जलेंगे 51 हजार दीये
राजस्थान
अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर CM भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा, क्या बोले?
अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर CM भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा, क्या बोले?

यह भी पढ़ें: CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें

रात 10:23 पर हुआ हादसा  

घटना के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रैक पर दो स्लीपर क्षतिग्रस्त मिले हैं. घटना रात करीब 10:23 बजे की बताई जा रही है. गेटमैन ने आवाज सुनते ही तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर सिविल पुलिस और बम निरोधक दस्ता सहित तमाम जांच एजेंसी पहुंची है. अमित सुदर्शन के मुताबिक 4 नवंबर को सूरतगढ़-अनूपगढ़ रद्द रहेगी.

पुलिस और एजेंसियों ने शुरू की जांच 

सूचना मिलते ही श्री गंगानगर एसपी हरि शंकर मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही जांच एजेंसिया मौके पर पहुंच चुकी है. इस ब्लासट के कारण अनूपगढ़ से सूरतगढ़ आने जाने वाली दो पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई है. पुलिस एटीएस और रेलवे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

एसपी हरिशंकर ने बताया कि अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 50 जीबी गांव के पास, रेलवे ट्रैक को सहारा देने वाले दो स्लीपर ब्लॉक (सिल्लियां) संदिग्ध विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गए हैं. सबूतों की जांच के लिए FSL टीम को मौके पर बुलाया जा रहा है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घटना किस तरह की है. हाल ही में सीमावर्ती इलाके से बरामद किए गए 7.5 किलो RDX से इसका कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है. मामले की जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें: भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें
CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें
राजस्थान
भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण
भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण
राजस्थान
जयपुर: गोबर से बने दीयो की देश-दुनिया में धूम, अयोध्या में जलेंगे 51 हजार दीये
जयपुर: गोबर से बने दीयो की देश-दुनिया में धूम, अयोध्या में जलेंगे 51 हजार दीये
राजस्थान
अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर CM भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा, क्या बोले?
अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर CM भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा, क्या बोले?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब से चुनाव प्रचार की आज शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, आखिर पहले संगरूर को ही क्यों चुना?
पंजाब से चुनाव प्रचार की आज शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, आखिर पहले संगरूर को ही क्यों चुना?
मध्य प्रदेश
देवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल
देवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल
क्रिकेट
IND vs NZ: मोहम्मद सिराज बाहर, पहले ODI में टीम इंडिया ने लिया बड़ा रिस्क, देखें दोनों की प्लेइंग XI
मोहम्मद सिराज बाहर, पहले ODI में टीम इंडिया ने लिया बड़ा रिस्क, देखें दोनों की प्लेइंग XI
बॉलीवुड
'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा, रणबीर कपूर ने भी लीक कर दिया प्लान
'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया अपडेट
यूपी में आज 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया अपडेट
दिल्ली NCR
जहरीली हवा और गिरता पारा, दिल्ली में ठंड के साथ बढ़ रहा AQI, जानें आज का मौसम
जहरीली हवा और गिरता पारा, दिल्ली में ठंड के साथ बढ़ रहा AQI
ट्रेंडिंग
बंदूक चल गी तेरी...लहंगा पहन हसीना ने ढाया कहर, कुंवारों की हालत खराब
बंदूक चल गी तेरी...लहंगा पहन हसीना ने ढाया कहर, कुंवारों की हालत खराब
टेक्नोलॉजी
Video Editing Tips : वीडियो में डालना है क्रिएटिविटी का तड़का? जानें एडिटिंग के नए तरीके
वीडियो में डालना है क्रिएटिविटी का तड़का? जानें एडिटिंग के नए तरीके
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget