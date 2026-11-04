राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, दो स्लीपर क्षतिग्रस्त

राजस्थान में श्रीगंगानगर जनपद में भारत-पाकित्सान सीमा से सटे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली रेल लाइन ब्लास्ट कर बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है. गनीमत यह रही कि उस दौरान ट्रैक पर कोई यात्री ट्रेन नहीं थी. कुछ देर पहले ही एक ट्रेन वहां से गुजरी थी.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के साथ स्थानीय पुलिस-प्रशासन और एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. इससे पहले इसी इलाके में 7.5 किलो RDX भी मिल चुका है. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान और खड़े हो गए हैं.

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रात 10:23 पर हुआ हादसा

घटना के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रैक पर दो स्लीपर क्षतिग्रस्त मिले हैं. घटना रात करीब 10:23 बजे की बताई जा रही है. गेटमैन ने आवाज सुनते ही तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर सिविल पुलिस और बम निरोधक दस्ता सहित तमाम जांच एजेंसी पहुंची है. अमित सुदर्शन के मुताबिक 4 नवंबर को सूरतगढ़-अनूपगढ़ रद्द रहेगी.

पुलिस और एजेंसियों ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही श्री गंगानगर एसपी हरि शंकर मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही जांच एजेंसिया मौके पर पहुंच चुकी है. इस ब्लासट के कारण अनूपगढ़ से सूरतगढ़ आने जाने वाली दो पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई है. पुलिस एटीएस और रेलवे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

एसपी हरिशंकर ने बताया कि अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 50 जीबी गांव के पास, रेलवे ट्रैक को सहारा देने वाले दो स्लीपर ब्लॉक (सिल्लियां) संदिग्ध विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गए हैं. सबूतों की जांच के लिए FSL टीम को मौके पर बुलाया जा रहा है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घटना किस तरह की है. हाल ही में सीमावर्ती इलाके से बरामद किए गए 7.5 किलो RDX से इसका कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है. मामले की जांच चल रही है.

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