SI भर्ती परीक्षा मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने बयान से चौंकाया, अपनी ही सरकार से कर दी ये मांग

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं एक बार फिर उनका एक बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा कि वे सरकार से अपील करेंगे की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील न की जाए, जबकि सरकार डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

दरअसल, हाल ही में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द ही माना है जबकि सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं थी सरकार की ओर से परीक्षा को रद्द नहीं करने की पैरवी की जा रही थी.

पहले भी दिया पार्टी लाइन से अलग बयान

बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा पहले भी सरकार और पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं. अब एक बार फिर वे सरकार से अलग जाते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि, यह भर्ती रद्द होनी चाहिए. आज भी कह रहा हूं कि भर्ती रद्द हो गई, बहुत अच्छी बात है.

सरकार से एससी नहीं जाने की अपील की

वहीं सरकार के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में अपील न की जाए. ऐसे में एक और सरकार फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी खिलाफ सरकार की कैबिनेट मंत्री का यह बयान सामने आया है.

पहले भी धरना-प्रदर्शन में हुए थे शामिल

आपको बतादें किरोड़ी लाल मीणा भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर धरने प्रदर्शनों में शामिल होते रहे हैं और वे खुद कई बार इस तरह के मामलों को लेकर एसओजी के उच्च अधिकारियों से भी वार्ता कर चुके हैं. वहीं अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सही ठहराया है.