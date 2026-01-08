पर्यटन क्षेत्र माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, बर्फीली ओस में पर्यटकों की मौज, आम जनजीवन बेहाल

राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में सर्दी ने इस बार अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. गुरुवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बना रहा. सर्दी के इस सितम से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, वहीं पहाड़ों पर जमी बर्फीली ओस और ठिठुरन ने माउंट आबू की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

सुबह के समय मैदानी इलाकों, खुले मैदानों, छतों और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर ओस की बूंदें जम गईं. कई स्थानों पर तो गाड़ियों के शीशों पर जमी परत साफ नजर आई. ठंडी हवाओं के साथ तापमान में आई इस गिरावट ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया.

अलाव बना सहारा, दिनचर्या प्रभावित

कड़ाके की ठंड के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है. सुबह-सुबह बाजारों में रौनक कम देखने को मिली. लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए. चौक-चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जलते अलाव सर्दी से राहत देने का प्रमुख साधन बने हुए हैं. खासतौर पर मजदूर वर्ग, दुकानदार और सुबह जल्दी निकलने वाले लोगों को ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है.

स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भी इस ठंड में विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.

पर्यटकों के लिए सर्दी बनी आकर्षण

हालांकि, आम जनजीवन के लिए यह ठंड परेशानी का सबब बन रही है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से यह सर्दी बेहद अनुकूल साबित हो रही है. ठंडे मौसम और गिरते तापमान के कारण माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. देश के विभिन्न राज्यों से सर्दी का आनंद लेने पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं.

पर्यटक नक्की लेक, गुरु शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर और अन्य दर्शनीय स्थलों पर ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं. होटल व्यवसायियों के अनुसार, आगामी दिनों के लिए बुकिंग में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को मजबूती मिल रही है.

आगे भी जारी रह सकती है ठंड

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक माउंट आबू में शीतलहर का असर बना रह सकता है. रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है. ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

कुल मिलाकर, माउंट आबू में इस बार की सर्दी जहां आमजन के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं पर्यटन व्यवसाय के लिए यह ठंड अच्छे संकेत दे रही है. बर्फीली ओस, सर्द हवाएं और पहाड़ों की ठिठुरन माउंट आबू को एक बार फिर सर्दी का खास मुकाम बना रही हैं.