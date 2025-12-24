राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को फिल्म शूटिंग का पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित ‘राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025’ जारी किया है. उन्होंने राजस्थान को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की नई पहल करार देते हुए कहा कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भूभाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक स्थल विश्वस्तरीय हैं.

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फिल्म निर्माताओं को दिया बढ़ावा

उन्होंने यह भी कहा कि नई फिल्म पर्यटन नीति युवाओं के लिए एक नया रोजगार और कौशल विकास के लिए कई नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी. अधिकारियों के अनुसार, इस नीति में सब्सिडी, प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता से जुड़े व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे अन्य राज्यों की तुलना में यह फिल्म निर्माताओं के लिए अधिक आकर्षक जगह होगी.

वहीं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए न केवल सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नीति के सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा.

सरकार नें फिल्म निर्माताओं को दिया 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान

आधिकारिक बयान के अनुसार, राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब शृंखला, टीवी धारावाहिक और वृत्तचित्र की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. जैसे- अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म के लिए तीन करोड़ रुपये, वेब शृंखला के लिए दो करोड़ रुपये, टीवी धारावाहिक के लिए 1.5 करोड़ रुपये और वृत्तचित्र के लिए दो करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.

पर्यटन विभाग राज्य की विस्तृत सूची करेगा तैयार

इसके तहत पर्यटन विभाग राज्य के सभी शूटिंग स्थलों की एक विस्तृत सूची तैयार करेगा, साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता-निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर सहित फिल्म उद्योग से जुड़े सभी पेशेवरों की जानकारी उपलब्ध होगी.