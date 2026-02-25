राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादों से नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा है. उनका एक और फैसला सवालों के घेरे में है. राज्य के स्कूलों में इन दिनों स्टेट बोर्ड के साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं. इसके साथ ही स्कूलों में अन्य कक्षाओं के फाइनल एग्जाम भी हो रहे हैं. इन सबके बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के सभी स्कूलों में 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण समारोह आयोजित करने का फरमान जारी किया है.

इसके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के सभी स्कूलों को अपने यहां समारोह आयोजित करने होंगे. समारोह आयोजित कर बच्चों को महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के बारे में जानकारी देनी होगी.

कार्यक्रम भी हो जाए, छात्र प्रभावित भी न हों

इस दौरान ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे. हालांकि शिक्षा मंत्री की पहल पर विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें औपचारिकता के तौर पर यह लिख दिया गया है कि कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जाएं कि परीक्षाएं और उनमें शामिल छात्र व शिक्षक प्रभावित न हों.

राजस्थान में यह पहला मौका होगा जब राज्य के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने की जयंती को इतने बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाएगा. मंत्री मदन दिलावर ने खुद वाहवाही लूटने के लिए अपनी तरफ से बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया है.

शिक्षा मंत्री ने खुद जारी किया नोट

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस आगामी 28 फरवरी को प्रदेश के सभी विद्यालयों में मनाया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं. शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचांग में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी को मनाए जाने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन को आत्मसात करने की प्रेरणा मिल सके.

इसी कड़ी में आगामी 28 फरवरी को प्रदेश के सभी विद्यालयों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाए जाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.

सभी सरकारी विद्यालयों में 28 फरवरी को होगा आयोजन

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 5, 8,10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित किए बिना महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस का आयोजन राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में 28 फरवरी को किया जाएगा. इस दिन प्रार्थना सभा में महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत इत्यादि का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. इस अवसर पर महाराणा प्रताप जी के जीवन पर आधारित निबंध, प्रश्नोत्तरी, पोस्ट इत्यादि प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन विद्यालय स्तर पर कराए जाएंगे ताकि विद्यार्थी महाराणा प्रताप की जीवन से प्रेरणा ले सकें.

उक्त गतिविधियों में कक्षा 3, 4, 6, 7, 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा तथा गतिविधियों का आयोजन इस प्रकार किया जाएगा जिससे की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम एवं बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक प्रभावित नहीं हो.

मंत्री के बयान में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी मेले में स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मांग की थी. राज्य के विद्यालयों में महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए राज्यारोहण दिवस मनाया जाए, जिस पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सांसद सीपी जोशी की मांग से सहमति प्रकट करते हुए राज्य रोहण दिवस मनाने की घोषणा की थी.

सुर्खियों में रहने के लिए काम कर रहे मंत्री- स्वर्णिम चतुर्वेदी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महाराणा प्रताप के बारे में बच्चों को जानकारी मिले, यह अच्छी बात है, लेकिन परीक्षाओं के दिन इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने से न सिर्फ परीक्षार्थी प्रभावित होंगे बल्कि शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा. शिक्षा मंत्री महाराणा प्रताप पर इस तरह का कार्यक्रम उनकी जन्म जयंती और उनकी पुण्यतिथि के अलावा किसी और दिन भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को जागरूक कर सकते थे.

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी के मुताबिक राज्य में स्कूलों में लगातार हादसे हो रहे हैं. बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री इन सबसे बेपरवाह होकर लगातार सिर्फ वही काम और बयान जारी कर रहे हैं. जिसके चलते वह सुर्खियों में रह सके. उन्हें बच्चों और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.

ये भी पढ़िए- बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख