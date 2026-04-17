जयपुर: SDM काजल मीना 60 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ीं, ACB ट्रैप में 4 लाख नकदी भी बरामद

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही की गई. इसमें काजल मीना, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड नादोती जिला ने अपने रीडर दिनेश कुमार सैनी,प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक के मार्फत परिवादी से उसकी भूमि की तकाशनामें की फाईनल डिक्री जारी करने की एवज में 60 हजार की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत मिली. परिवादी से उसकी भूमि की फाईनल डिक्री जारी करने की एवज में एसडीएम काजल मीना अपने रीडर दिनेश सैनी के मार्फत 50 हजार रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है.

एसडीएम पर लगा रिश्वत लेने का आरोप

जानकारी के अनुसार, परिवादी ने यह भी बताया पूर्व में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए. जिस पर परिवादी द्वारा आज दिनांक 16.04.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो काजल मीना एसडीएम के रीडर द्वारा परिवादी की भूमि की फाइनल डिक्री जारी करने की एवज में 50 हजार रुपये एसडीएम काजल मीना व 10 हजार रूपये स्वंय के लिये मांग की गई. उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 60 हजार रुपये आज परिवादी से कार्यालय उपखंड अधिकारी नादोती में बुलाकर प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि 60 हजार रुपये प्राप्त कर प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक को देकर रवाना करना किया.

कार्यवाही के दौरान आरोपी रीडर दिनेश सैनी रिश्वत राशि एसडीएम काजल मीना के लिए लेना बताने जिसके बाद मोबाइल पर काजल मीना की रीडर दिनेश सैनी से बात करवाई गई तो रिश्वत राशि की सहमती देना एवं रीडर दिनेश सैनी से जरिये मोबाइल प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक को जरिये मोबाइल सूचित कर रिश्वत राशि सहित कार्यालय में उपस्थित होने की कहने पर प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक एसडीएम कार्यालय में बैग उपस्थित हुआ. उस में रिश्वत राशि 60 हजार रुपये बरामद हुआ और बैग में संदिग्ध राशि 4 लाख बरामद होने पर काजल मीना एसडीएम, दिनेश सैनी रीडर, प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथों डिटेन किया गया.

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एसीबी बैग से बरामद किए 4 लाख रुपये

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सवाई माधोपुर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए काजल मीना एसडीएम, दिनेश सैनी रीडर, प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक को परिवादी से 60 हजार रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों डिटेन किया गया है. अन्य संदिग्ध राशि 4 लाख रुपये भी बरामद हुए है. जिनसे संदिग्ध राशि के संबंध में भी पूछताछ जारी है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन और एस परिमला महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

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