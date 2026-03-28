'सारी उम्र गुजार दी...', अशोक गहलोत की नसीहत पर राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, बेटे को लेकर कसा तंज

राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने नया सियासी कोहराम खड़ा कर दिया है. गहलोत द्वारा बीजेपी नेताओं को 'अपने बेटों को सियासत और सत्ता के कामकाज से दूर रखने' की नसीहत देने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उनके 'पुत्र मोह' और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों पर कई गंभीर सवाल दागे हैं.

शायराना अंदाज में कसा तंज

राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सबसे पहले एक मशहूर शेर पढ़ा, "सारी उम्र गुजार दी इश्क-ए-बुतों में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे."

'कांग्रेस नेताओं का हक मारकर अपने बेटे को बनाया उम्मीदवार'

गहलोत की नसीहत को आड़े हाथों लेते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मंत्री पुत्रों को सरकार से अलग रहना चाहिए, यह निश्चित रूप से एक सही बात है. लेकिन, उन्होंने याद दिलाया कि खुद गहलोत साहब ने कांग्रेस के अन्य कर्मठ नेताओं का हक मारकर अपने बेटे को चुनाव में उम्मीदवार बनाया था. इसके साथ ही, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में भी उन्होंने अपने ही पुत्र की ताजपोशी करवाई थी.

नौकरियों की लूट और IPD टावर की हकीकत पर उठाए सवाल

राठौड़ ने पिछली कांग्रेस सरकार के कामकाज को घेरते हुए कहा, ''कांग्रेस सरकार के दौरान डिग्रियों और नौकरियों की खुलेआम लूट हुई. वहीं, वर्तमान सरकार ने अब तक 92 हजार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है. गहलोत के IPD टावर के दावों पर राठौड़ ने स्पष्ट किया कि बिना तैयारी के महज 50 करोड़ के टोकन बजट से इसकी घोषणा कर दी गई थी. कांग्रेस राज में केवल 12 मंजिलें बनी थीं, जबकि वर्तमान सरकार में 23वीं मंजिल का काम तेजी से चल रहा है.''

पेट्रोल-डीजल, मेडिकल कॉलेज और JJM घोटाले पर पलटवार

विपक्ष के अन्य आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा, ''केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है और देश में निर्मित ईंधन के निर्यात को रोकने के लिए शुल्क लगाया है. जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं और 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू है. साल 2016 तक राज्य में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जा रहा है.''

राठौड़ ने पूर्ववर्ती सरकार के 'जल जीवन मिशन' में हुए भ्रष्टाचार की याद दिलाते हुए कहा कि इसकी कहानी आमजन के जेहन में आज भी ताजा है.

उन्होंने अंत में दावा किया कि वर्तमान में कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़ों (गुटों) में बंटी हुई है और उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. जबकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार हर सामरिक और जमीनी समस्या में मजबूती से अवाम के साथ खड़ी है.