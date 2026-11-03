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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननरेश मीणा के घर पहुंची पुलिस, खूब हुआ ड्रामा, 6 नवंबर को गिरफ्तार करने का ऐलान

नरेश मीणा के घर पहुंची पुलिस, खूब हुआ ड्रामा, 6 नवंबर को गिरफ्तार करने का ऐलान

किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर एक हफ्ते में तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं. पुलिस आज उनकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा रीजन समेत अन्य जगहों पर किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा के खिलाफ एक हफ्ते में तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं. नरेश मीणा पर हंगामा और मारपीट कर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के आरोप हैं. इन मुकदमों में गिरफ्तारी के लिए बारां जिले में आज राजस्थान पुलिस नरेश मीणा के घर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची. इस दौरान देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. 

नरेश मीणा के परिवार वालों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस की देर तक नोकझोंक हुई. सुबह-सुबह जबरन घर में घुसने को लेकर देर तक हंगामा मचा. हालांकि नरेश मीणा के घर पर नहीं होने की वजह से पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा. इस दौरान घर के बाहर का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा. 

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'किसानों की समस्याओं पर बात करना गलत?' नरेश मीणा

युवा नेता नरेश मीणा ने ऐलान किया है कि वह खुद 6 नवंबर को शाम 5:00 बजे नाहरगढ़ थाने में पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे. उनकी तरफ से सवाल किया गया है कि किसानों की समस्याओं को उठाना गलत है क्या? वह जहां भी किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत या आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Naresh Meena RAJASTHAN NEWS
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