राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस, 180 डिप्टी एसपी बदले गए, जानें कौन-कहां गया

राजस्थान पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल किया गया है. पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी सूची में 180 डिप्टी SP के तबादले किए गए हैं. इन तबादलों में कई सर्किल ऑफ़िसर व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के तबादले किये गये हैं ऐसे में इस तबादला सूची के बाद पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है. वहीं राजधानी जयपुर में भी बड़े स्तर पर एसीपी इधर उधर हुए हैं.



सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रदेश में मज़बूत क़ानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे महिला अपराध संगठित अपराध और गैंगवार जैसी घटनाओं पर कमी लाई जा सके. ऐसे में पुलिस महकमें में यह बड़ा फेरबदल है इससे पहले सरकार ने IPS तबादला सूची जारी की थी, जिसमें भी DG ADG स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए थे. वहीं अब डिप्टी SP की तबादला सूची सामने आयी है, तो वहीं पुलिस महकमें में अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची का भी इंतज़ार किया जा रहा है.

जयपुर कमिश्नरेट में चारों डिप्टी एसपी बदले

डिप्टी SP तबादला सूची में जयपुर कमिश्नरेट के चारों ज़िलों में डिप्टी SP के तबादले किए गए हैं, इस तबादला सूची में कई अधिकारियों को जयपुर से बाहर भी भेजा गया है तो वहीं कुछ को JDA और यातायात व्यवस्था का ज़िम्मा दिया गया है.

इसके अलावा प्रमुख जिलो से बदले गए DSP इस प्रकार हैं:

सुदर्शन पालीवाल बांसवाडा से भीलवाड़ा,रणवीर सिंह सीकर से खैरथल तिजारा, रमेश चंद माचरा हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर, करण सिंह सीकर से हनुमानगढ़,मनोहर लाल मीणा एससी-एसटी प्रकोष्ठ से सीओ महुवा दौसा बनाया गया है. देरावर सिंह बालोतरा में सिवाना सीओ बनाया गया है ये अभी तक प्रतीक्षारत थे. राजेन्द्र सिंह पाली से जोधपुर ग्रामीण, अनिल पुरोहित अभी तक प्रतीक्षा में थे उन्हें बालतोरा सीओ बनाया गया है. इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल में कुल 180 DSP इधर से उधर हुए हैं.