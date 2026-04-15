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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: सवाई माधोपुर SP की अनोखी पहल, पुलिसकर्मियों को अब खास दिनों पर मिलेगा अवकाश

राजस्थान: सवाई माधोपुर SP की अनोखी पहल, पुलिसकर्मियों को अब खास दिनों पर मिलेगा अवकाश

Sawai Madhopur SP initiative: एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर अवकाश के लिए आवेदन करता है, तो उसे स्वीकृत किया जाएगा.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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  • सवाई माधोपुर एसपी ने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की.
  • यह अवकाश स्वयं, पत्नी, बच्चों के जन्मदिन पर मिलेगा.
  • कांस्टेबल से चतुर्थ श्रेणी तक सभी को मिलेगा लाभ.
  • मानवीय पहल की सोशल मीडिया पर हो रही सराहना.

ऐसे कई अवसर होते हैं जब हम अपनों के साथ समय बितातें हैं, लेकिन पुलिस विभाग के कर्मचारी कड़ी ड्यूटी और सीमित अवकाश के कारण अपनों के साथ खास दिनों पर भी साथ नहीं हो पाते. इसी दिशा में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पुलिसकर्मियों के लिए एक मानवीय पहल शुरू की है. इस फैसले के तहत अब पुलिस वालों को अपने परिवार के साथ महत्वपूर्ण अवसरों पर समय बिताने का अवसर मिल सकेगा.

इससे न केवल पुलिसकर्मियों का मानसिक तनाव कम होगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा. इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना भी की जा रही है. एसपी ने पुलिसकर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अब उनके स्वयं के जन्मदिन, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के जन्मदिन के विशेष अवसर पर आवेदन किये जाने पर आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है.

एसपी ने क्या निर्देश दिए?

एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी अपने या अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर अवकाश के लिए आवेदन करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा. अक्सर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी की व्यस्तता के कारण परिवार के महत्वपूर्ण क्षणों का हिस्सा नहीं बन पाते थे, जिससे उनमें मानसिक तनाव और अलगाव की स्थिति पैदा होती थी. इस नई व्यवस्था से न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे अधिक ऊर्जा और प्रसन्नता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकेंगे.

एएसआई से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक को लाभ

इस मानवीय पहल का लाभ महकमे के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया गया है. इसमें कांस्टेबल से लेकर सहायक उप निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा. सवाई माधोपुर पुलिस की इस पहल को पुलिसिंग में मानवीय पहल के रूप में देखा जा रहा है. एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की इस पहल की सोशल मीडिया और आमजन के बीच भी खूब सराहना हो रही है. लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया और  देश के अन्य जिलों और राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं.   

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 15 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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Sawai Madhopur Raasthan News
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