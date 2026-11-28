साइबर ठग हर दिन लोगों को अपने जाल में फंसाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी फर्जी लिंक भेजकर तो कभी फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है. ऐसे में साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अनूठी पहल की है. पुलिस ने देशभर के साइबर एक्सपर्ट, तकनीकी जानकारों और स्टूडेंट्स को एक मंच पर बुलाया है. यहां साइबर अपराध रोकने और ठगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं.

इसी मकसद से राजस्थान पुलिस और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की ओर से आज (28 नवंबर) राजस्थान पुलिस अकादमी में दो दिवसीय साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026 की शुरुआत हुई. राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इसका उद्घाटन किया. इसमें देश भर से आई 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं. ये टीमें लगातार 24 घंटे काम करके साइबर अपराध से जुड़ी पांच बड़ी समस्याओं का हल निकालेंगी.

साइबर अपराधियों शिकंजा कसने के लिए राजस्थान पुलिस की पहल!

इस दौरान फर्जी मैसेज और ठगी वाले लिंक की पहचान, बैंक खातों में ठगी की रकम कहां-कहां पहुंची, इसका पता लगाने, एआई की मदद से कॉल डिटेल की जांच, सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर नजर रखने के साथ एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए तकनीकी टूल तैयार किए जाएंगे. इन टूल की मदद से पुलिस को साइबर अपराधियों तक पहुंचने, ठगी के तरीकों का पता लगाने और लोगों की लूटी गई रकम वापस दिलाने में मदद मिल सकेगी.

पुलिस को भी अपनानी होगी नई तकनीक- DGP

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को भी नई तकनीक अपनानी होगी. हैकाथॉन में तैयार होने वाले अच्छे और काम के समाधानों को राजस्थान पुलिस में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस भविष्य में भी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर साइबर अपराध रोकने के नए तरीके तलाशती रहेगी. कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों ने अपराध रोकने के लिए आपसी सहयोग और नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया.

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