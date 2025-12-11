राजस्थान पुलिस का नया नियम, अपराधियों के साथ पुलिसकर्मियों का चेहरा नहीं पीठ दिखेगा

राजस्थान में भजनलाल सरकार के आने के बाद पुलिस की तस्वीरों को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अब पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों की तस्वीरों में पुलिसकर्मियों के चेहरे की बजाय उनकी पीठ दिखाई जाएगी. राजस्थान पुलिस के इस नए नियम के बारे में डीजीपी राजीव शर्मा ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को बताया कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कर रहे हैं.

बदलाव का कारण

हालांकि इस आदेश के पीछे का कारण अभी तक आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.

कोटा में दिखा नए नियम का असर

हाल ही में कोटा रेलवे कॉलोनी पुलिस ने एक वृद्धा को ठगने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. जब पुलिस ने मीडिया में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी दी और फोटो जारी किए, तो यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि पुलिसकर्मियों ने अपनी पीठ करके फोटो खिंचवाई और पकड़े गए अपराधियों के चेहरे पहले की तरह सामने थे. यह कदम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.

पहचान का खतरा

जब पुलिसकर्मियों की पहचान मीडिया में दिखाई जाती है, तो अपराधी उन्हें या उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी खतरा हो सकता है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए है और इससे अपराधियों को कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके चेहरे पहले की तरह ही सार्वजनिक किए जाएंगे.