ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननवरात्रि में मनचलों की खैर नहीं, राजस्थान पुलिस का 'शक्ति सुरक्षा अभियान' शुरू

नवरात्रि में मनचलों की खैर नहीं, राजस्थान पुलिस का 'शक्ति सुरक्षा अभियान' शुरू

नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया की धूम के बीच राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 7 बड़ी योजना पर काम किया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 12 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा और डांडिया की धूम के बीच राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है. इस दौरान उन मनचलों के खिलाफ एक्शन होगा जो पंडाल में आकर महिलाओं को परेशान करते हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जा रहा है.

इस अभियान की कमान ADG कम्युनिटी पुलिसिंग लता मनोज कुमार संभाल रही हैं. ADG ने सभी जिला SP और जयपुर-जोधपुर के DCP को सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि गरबा खत्म होने के बाद भी हर बेटी की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
बेघर को पक्का मकान, हर गांव में ओपन जिम, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर BJP का घोषणा पत्र
बेघर को पक्का मकान, हर गांव में ओपन जिम, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर BJP का घोषणा पत्र
राजस्थान
राजस्थान: नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम अब ‘हिस्टॉरिका’ नाम से जाना जाएगा, दिखेगा इतिहास
राजस्थान: नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम अब ‘हिस्टॉरिका’ नाम से जाना जाएगा, दिखेगा इतिहास
राजस्थान
'विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन...', CJP पर गजेंद्र शेखावत का हमला
'विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन...', CJP पर गजेंद्र शेखावत का हमला
राजस्थान
जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, निलंबन की मांग
जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, निलंबन की मांग
'विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन...', CJP पर गजेंद्र शेखावत का हमला

क्या है योजना?

आयोजन स्थलों पर महिला हेल्पलाइन, राजकॉप और अन्य आवश्यक पुलिस संपर्क माध्यमों की जानकारी वाले पोस्टर और क्यूआर कोड प्रदर्शित पहले ही लगा दिए जायेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं तत्काल पुलिस की सहायता ले सकें. इस अभियान के 7 बड़े बिंदू हैं जिससे मनचलों की हरकतों पर वार किया जाएगा. राजस्थान पुलिस का साफ संदेश है कि नवरात्रि में भक्ति करो, मनचलों की कोई जगह नहीं. अगर जरा भी बदमाशी की तो सीधे सलाखों के पीछे जाना होगा.

अभियान के 7 बड़े वार - मनचलों पर सीधा प्रहार

सबसे पहले कालिका टीम और डिकॉय ऑपरेशन से घेराबंदी की योजना:  इसके तहत भीड़भाड़ वाले गरबा स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती कर दी गई है. सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी भीड़ में मौजूद हैं. छेड़छाड़ करते पकड़े गए तो मौके पर ही कार्रवाई. 

दूसरा, हर पंडाल में महिला हेल्प डेस्क: इसके तहत प्रमुख गरबा स्थलों पर महिला हेल्प डेस्क एक्टिव है. राजकॉप, 1090, 112 हेल्पलाइन के पोस्टर और QR कोड हर एंट्री गेट पर लगाए जा रहे हैं ताकि एक क्लिक पर पुलिस मदद पहुंचे.

तीसरा, आयोजकों की भी जिम्मेदारी तय करना:  बड़े आयोजकों के साथ पुलिस की मीटिंग हो चुकी है. हर आयोजन स्थल पर CCTV, सिक्योरिटी वॉलंटियर्स की लिस्ट और ID पास से एंट्री अनिवार्य कर दी गई है.

चौथा, पार्किंग से पंडाल तक निगरानी: अंधेरे का फायदा उठाने वालों पर नजर रखने के लिए पार्किंग, एंट्री-एग्जिट और आने-जाने वाले रास्तों पर तेज रोशनी और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

पांचवा, ऑटो-टैक्सी भी बने पुलिस के साथी: ऑटो-टैक्सी चालकों की बैठक लेकर उन्हें अलर्ट किया गया है. हर ऑटो पर महिला हेल्पलाइन का स्टीकर लगाया जा रहा है. संदिग्ध दिखा तो सीधे पुलिस को सूचना.

छठा, Y-CLG और सुरक्षा सखियां मैदान में: पुलिस अकेली नहीं है इस मिशन में बल्कि Y-CLG सदस्य और सुरक्षा सखियों को भी अभियान से जोड़ा गया है. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है.

सातवां, ASP करेंगे निगरानी, बेस्ट टीम को मिलेगा सम्मान: पूरे अभियान की मॉनिटरिंग ASP लेवल के अधिकारी कर रहे हैं. महिला सुरक्षा में उत्कृष्ट काम करने वाली कालिका टीमों को पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा. 

जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, निलंबन की मांग

     

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 12 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Navratri RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
बेघर को पक्का मकान, हर गांव में ओपन जिम, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर BJP का घोषणा पत्र
बेघर को पक्का मकान, हर गांव में ओपन जिम, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर BJP का घोषणा पत्र
राजस्थान
राजस्थान: नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम अब ‘हिस्टॉरिका’ नाम से जाना जाएगा, दिखेगा इतिहास
राजस्थान: नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम अब ‘हिस्टॉरिका’ नाम से जाना जाएगा, दिखेगा इतिहास
राजस्थान
'विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन...', CJP पर गजेंद्र शेखावत का हमला
'विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन...', CJP पर गजेंद्र शेखावत का हमला
राजस्थान
जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, निलंबन की मांग
जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, निलंबन की मांग
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
विश्व
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
बॉलीवुड
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ट्रेंडिंग
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
टेक्नोलॉजी
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget