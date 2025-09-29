चूरू: कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर करते थे कमेंट, पुलिस ने लिया ये एक्शन

राजस्थान की चूरू पुलिस ने मनचलों पर कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. यह मनचले अक्सर कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं को लेकर कमेंट करते थे. पुलिस ने सोमवार (29 सितंबर) को लोहिया कॉलेज के पास हुक्का बार में छापा मारकर पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

दरअसल, लंबे समय से छात्राओं की शिकायत मिल रही थी. वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार भी यहां छेड़खानी की घटनाएं आम हो रहीं थी. ऐसे में पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. इसके बाद पांचो युवक मुंह छुपाते नजर आए.

'ऑपरेशन गरिमा' के तहत कार्रवाई

पुलिस की कालिका यूनिट टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि ऑपरेशन गरिमा के तहत लगातार शहर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के पास आने ,जाने वाली छात्राओं पर फब्तियां कसने वालों को चिन्हित कर सोमवार को शहर के लोहिया कॉलेज के पास संचालित हो रहे हुक्का बार पर छापा मार चार युवकों को हिरासत में लिया है.

कालिका टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि लोहिया कॉलेज के पास से गुजरने वाली कुछ लड़कियों ने शिकायत की थी कि रास्ते में कुछ युवक अक्सर नशे में आते, जाते समय उन पर फब्तियां कसते हैं और गलत हरकते करते है उसी कड़ी में कॉलेज के पास एक मार्केट में संचालित हुक्का बार पर सोमवार को छापा मारा गया.

पुलिस की कार्रवाई जारी

कालिका यूनिट टीम की इस कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही. कार्रवाई के चलते कॉलेज के पास एक बारगी कैफे संचालकों में भी हड़कंप मच गया. नशे के खिलाफ जिले भर में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है आज शहर में हुक्का बार पर भी कार्रवाई की गई है. बढ़ते नशे के चलते शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी बढ़ रही थी ऐसे में पुलिस को मिल रही शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई.