चूरू: कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर करते थे कमेंट, पुलिस ने लिया ये एक्शन

चूरू: कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर करते थे कमेंट, पुलिस ने लिया ये एक्शन

Rajasthan News: ऑपरेशन गरिमा के तहत शहर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के पास आने जाने वाली छात्राओं पर कमेंट करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Sep 2025 07:58 PM (IST)
राजस्थान की चूरू पुलिस ने मनचलों पर कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. यह मनचले अक्सर कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं को लेकर कमेंट करते थे. पुलिस ने सोमवार (29 सितंबर) को लोहिया कॉलेज के पास हुक्का बार में छापा मारकर पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

दरअसल, लंबे समय से छात्राओं की शिकायत मिल रही थी. वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार भी यहां छेड़खानी की घटनाएं आम हो रहीं थी. ऐसे में पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. इसके बाद पांचो युवक मुंह छुपाते नजर आए.

'ऑपरेशन गरिमा' के तहत कार्रवाई

पुलिस की कालिका यूनिट टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि ऑपरेशन गरिमा के तहत लगातार शहर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के पास आने ,जाने वाली छात्राओं पर फब्तियां कसने वालों को चिन्हित कर सोमवार को शहर के लोहिया कॉलेज के पास संचालित हो रहे हुक्का बार पर छापा मार चार युवकों को हिरासत में लिया है.

कालिका टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि लोहिया कॉलेज के पास से गुजरने वाली कुछ लड़कियों ने शिकायत की थी कि रास्ते में कुछ युवक अक्सर नशे में आते, जाते समय उन पर फब्तियां कसते हैं और गलत हरकते करते है उसी कड़ी में कॉलेज के पास एक मार्केट में संचालित हुक्का बार पर सोमवार को छापा मारा गया. 

पुलिस की कार्रवाई जारी

कालिका यूनिट टीम की इस कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही. कार्रवाई के चलते कॉलेज के पास एक बारगी कैफे संचालकों में भी हड़कंप मच गया. नशे के खिलाफ जिले भर में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है आज शहर में हुक्का बार पर भी कार्रवाई की गई है. बढ़ते नशे के चलते शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी बढ़ रही थी ऐसे में पुलिस को मिल रही शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 29 Sep 2025 07:58 PM (IST)
Rajasthan Police Churu News RAJASTHAN NEWS
