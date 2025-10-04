'SP साहब कभी तो छुट्टी दे दिया करो', परेशान महिला कांस्टेबल का सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल

बदलते जमाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी करने लगे हैं. जब कहीं बात नहीं सुनी जाती तो लोग सोशल मीडिया पर अपने मन की बात करते हैं. ऐसा ही एक मामला बाड़मेर से सामने आया है, जहां पर एक महिला कांस्टेबल ने छुट्टी नहीं मिलने का मामला सोशल मीडिया पर उठाया.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए जिला अधीक्षक से छुट्टी की गुहार लगाई. कहा कि 9 महीने में महज 2 दिन ही छुट्टी मिली. हमारे भी घर हैं, परिवार है. त्योहार पर नहीं तो कभी-कभार तो छुट्टी दे दिया करो, ताकि नौकरी के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी भी निभा सकें. अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हो रही है.

पिछले 9 महीने में मिल बस 2 छुट्टी!

बाड़मेर जिले में अभय कमांड सेंटर में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने छुट्टी नहीं मिलने का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीने में केवल दो दिन अवकाश मिला है. यह बात महिला कांस्टेबल जग्गू चौधरी ने SP से गुहार लगाते हुए कही कि हर बार छुट्टी अस्वीकृत कर दी जाती है. अब तो बच्चे और घर वाले भी पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या नौकरी है जो कभी छुट्टी ही नहीं मिलती. 4-5 बार एप्लीकेशन लगाने के बाद भी छुट्टी मंजूर नहीं हुई.

जब कुछ समझ नहीं आया तो कर दिया पोस्ट

महिला कांस्टेबल जग्गू चौधरी के जब कुछ समझ नहीं आया और छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जिला SP से छुट्टी की मांग कर दी. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 9 महीने में केवल दो छुट्टियां मिली हैं. ऐसे में छुट्टी मांगने के इस मामले की चर्चा पुलिस अधिकारियों में भी हो रही है.

वर्तमान में नरेंद्र मीणा बाड़मेर पुलिस अधीक्षक हैं. जग्गू चौधरी ने उनसे छुट्टी की मांग की है. अब इस मामले को लेकर जब हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं तो देखना होगा कि क्या जग्गू चौधरी को घर जाने की छुट्टी मिल पाएगी या नहीं.