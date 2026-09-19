गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानएक फर्जी SIM और आप फंस सकते हैं! राजस्थान पुलिस की चेतावनी

एक फर्जी SIM और आप फंस सकते हैं! राजस्थान पुलिस की चेतावनी

राजस्थान पुलिस ने फर्जी SIM के जरिए होने वाले साइबर अपराध को लेकर एडवाइजरी जारी की है. संचार साथी पोर्टल से अपने नाम पर जारी SIM चेक कर अनजान नंबर रिपोर्ट करने की सलाह दी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Sep 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में फर्जी SIM के जरिए साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने चेताया है कि साइबर ठग चोरी हुए पहचान दस्तावेज, फोटो या बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर उसकी जानकारी के बिना SIM जारी करा सकते हैं. बाद में इन नंबरों का इस्तेमाल साइबर ठगी, फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन लेन-देन में किया जा सकता है.

राजस्थान पुलिस की R4C साइबर क्राइम आउटरीच, अनुसंधान एवं नवाचार शाखा ने लोगों से समय-समय पर अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने की अपील की है. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसा SIM चल रहा है, जिसे वह इस्तेमाल नहीं करता, तो उससे जुड़े अपराध की जांच में उसे परेशानी हो सकती है. ठग फर्जी ई-केवाईसी के जरिए अतिरिक्त SIM लेकर उसे पेमेंट ऐप और फर्जी बैंक खातों में इस्तेमाल कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
पार्षदों की 'बाड़ेबंदी' पर टकराव, PCC चीफ डोटासरा बोले- 'अगर कोई खून- खराबा...'
पार्षदों की 'बाड़ेबंदी' पर टकराव, PCC चीफ डोटासरा बोले- 'अगर कोई खून- खराबा...'
राजस्थान
सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'
सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'
राजस्थान
जयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला
जयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला
राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत

यह भी पढ़ें- पार्षदों की 'बाड़ेबंदी' पर टकराव, PCC चीफ डोटासरा बोले- 'अगर कोई खून- खराबा...'

ZIP फाइल डाउनलोड कराना भी ठगी का तरीका

पुलिस ने संदिग्ध ई-मेल और मैसेज को लेकर भी लोगों को सावधान किया है. ठग बैंक, RBI, इनकम टैक्स या कस्टम विभाग के नाम पर ZIP फाइल डाउनलोड करने को कह सकते हैं. ऐसी फाइल में मौजूद मैलवेयर मोबाइल या कंप्यूटर में पहुंचकर चैट, पासवर्ड और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी चुरा सकता है.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपने SIM

भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर “Know Mobile Connections in Your Name” यानी TAF-COP विकल्प से अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी ली जा सकती है. मोबाइल नंबर और OTP से सत्यापन के बाद सूची सामने आएगी. अनजान नंबर मिलने पर उसे पोर्टल से Report/Disconnect किया जा सकता है.

OTP और KYC की जानकारी साझा न करें

पुलिस ने सलाह दी है कि SIM केवल अधिकृत टेलीकॉम आउटलेट से ही लें. OTP, PIN, आधार, PAN या अन्य पहचान दस्तावेज अनजान लोगों से साझा न करें. KYC के दौरान अपना मोबाइल फोन भी किसी अनजान व्यक्ति को न दें. फर्जी SIM या साइबर ठगी का शक होने पर पुलिस को सूचना दें. आर्थिक साइबर फ्रॉड में तुरंत 1930 पर कॉल कर स्क्रीनशॉट, मैसेज और लेन-देन के रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें- सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 19 Sep 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
पार्षदों की 'बाड़ेबंदी' पर टकराव, PCC चीफ डोटासरा बोले- 'अगर कोई खून- खराबा...'
पार्षदों की 'बाड़ेबंदी' पर टकराव, PCC चीफ डोटासरा बोले- 'अगर कोई खून- खराबा...'
राजस्थान
सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'
सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'
राजस्थान
जयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला
जयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला
राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
स्पोर्ट्स
Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget