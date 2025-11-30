राजस्थान में पुलिस विभाग में लंबे समय से चल रहे फेरबदल का दौर शुक्रवार (28 नवंबर) देर रात फिर देखने को मिला. पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की 26 अधिकारियों की सूची जारी हुई थी, वहीं अब सरकार ने 64 डिप्टी SP के तबादले भी आदेशित कर दिए हैं.

खास बात यह है कि इस सूची में कुछ संशोधन भी किए गए हैं और 6 अधिकारियों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं. डिप्टी SP तबादला सूची का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब जारी किया गया है. नए आदेश जारी होने के साथ ही सभी अधिकारी तुरंत प्रभाव से अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करेंगे.

6 अधिकारियों के तबादले निरस्त

1 नवंबर को जारी हुई पिछली सूची में शामिल 6 अधिकारियों के तबादले अब रद्द कर दिए गए हैं. इन अफसरों में मुकेश कुमार जोशी-वृत्ताधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर ग्रामीण), बुद्धाराम विश्नोई- एसीपी ट्रैफिक पूर्व, जयपुर कमिश्नरेट, नारायण बाजिया-वृत्ताधिकारी, दौसा, प्रेम कुमार-उपाधीक्षक, एसओजी जयपुर, शिव कुमार भारद्वाज- वृत्ताधिकारी, भवानीमंडी (झालावाड़), गुलाबराम मेघवाल- वृत्ताधिकारी, गंगधार (झालावाड़) इन सभी के तबादले निरस्त करते हुए अधिकारियों को वहीं कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है.

नई पोस्टिंग पर तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश

गृह विभाग ने आदेशों में साफ कहा है कि सभी अधिकारी तुरंत प्रभाव से अपनी नई जगहों पर पदभार ग्रहण करें. फील्ड यूनिट्स में पोस्ट किए गए अधिकारियों को खासतौर पर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आने वाले दिनों में होने वाले बड़े कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा गया है.

सरकार का मानना है कि इन तबादलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पकड़ और मजबूत होगी. त्योहारों, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों को ध्यान में रखते हुए इन पोस्टिंग्स को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर बदलाव

प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से पुलिस विभाग में लगातार तबादले हो रहे हैं. सरकार का तर्क है कि ये बदलाव कानून–व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. 64 डिप्टी SP की सूची जारी होने के साथ ही अब कई जिलों में नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अफसरों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है.

इन फेरबदलों से कुछ जगहों पर राहत की भावना भी दिख रही है, वहीं कुछ अधिकारी नई जगहों पर चुनौतीपूर्ण हालातों से रूबरू होंगे. कुल मिलाकर, सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कड़े और तेज फैसले पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में जारी रहेंगे.