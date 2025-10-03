करौली: पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, जंगल में फेंके शव, 3 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के करौली जिले की पुलिस ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, पति द्वारा पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी और हत्या को आत्महत्या बताने के लिए उनके शवों के पास जहर की शीशी भी डाल दी और हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी.

दर्ज करवाई गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट

जानकारी के अनुसार करौली जिले के लांगरा थाना क्षेत्र के सांथलपुर गांव के रहने वाले भूरा मीणा ने 27 सितंबर को अपनी पत्नी रंजीता की गुमशुदगी की रिपोट दर्ज कराते हुए बताया की 26 सितंबर की सुबह उनकी पत्नी रंजीता देवी (25) घर से करौली कपड़े खरीदने गई थीं जो शाम तक वापस नहीं लौटी है. सभी रिश्तदारों के पास फोन किया काफी जगह तलाश किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला है.

जंगल में मिले दो शव

इसके बाद 30 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि कुमरावतपुर गांव में रामजीलाल के घेर के पास जंगल में एक शव पड़ा है. सूचना मिलते ही थानाधिकारी लालबहादुर मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और देखा की एक महिला का शव बुरी हालत में पड़ा है. आसपास तलाश करने पर थोड़ी दूरी पर एक युवक का शव भी पड़ा हुआ मिला, उनके पास ही एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पड़ी थी.

पुलिस ने शिनाख्त के लिए भूरा मीणा को फोन पर सूचना देकर बुलाया तो भूरा मीणा और उसके परिजन मौके पर पहुंचे और शवों की शिनाख्त की. भूरा मीणा ने महिला के शव को अपनी पत्नी रंजीता और युवक की पहचान निरंजन उर्फ रिंकू के रूप में की. पुलिस ने दोनों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टरटम करा कर शव परिजनों को सौंप दिए और टीम गठित कर जांच शुरू की.

निरंजन के पिता ने कराया हत्या का मामला दर्ज

मृतक निरंजन के पिता भंवर लाल मीणा ने भूरा मीणा के खिलाफ अपने बेटे निरंजन मीणा और उसकी प्रेमिका रंजीता देवी की हत्या का मामला दर्ज कराया. भंवर लाल मीणा ने मामला दर्ज कराते हुए बताया की रंजीता देवी और निरंजन मीणा के बीच करीब आठ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रंजीता देवी आरोपी भूरा मीणा की पत्नी थी.

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शक होने पर, भूरा मीणा को पूछताछ के लिए बुलाया जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पूछताछ में भूरा मीणा ने पुलिस को बताया की वह अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को पास के जंगल में ले गया और उनकी हत्या कर दी. पुलिस की जांच को गुमराह करने के लिए उसने शवों के साथ जहर की एक शीशी रख दी.

पुलिस ने क्या कहा?

करौली के पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि भूरा मीणा को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों के बारे में पता चलने के बाद उसने उनकी हत्या करने का फैसला किया. वह अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को पास के जंगल में ले गया और उनकी हत्या कर दी. पुलिस की जांच को भटकाने के लिए उसने शवों के साथ जहर की एक शीशी रख दी.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान भूरा मीणा (35), उसके चाचा कमल मीणा (52) निवासी सांथलपुर गांव और रामकेश मीणा (40) निवासी लांगरा थाना अंतर्गत भांकरी गांव के रूप में हुई है. पुलिस ने उन्हें धारा बीएनएस 103 (हत्या), 238, 212 के तहत गिरफ्तार किया गया है.