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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पंचायत चुनाव बनेगा विधानसभा का सेमीफाइनल? कांग्रेस ने कसी कमर

राजस्थान: पंचायत चुनाव बनेगा विधानसभा का सेमीफाइनल? कांग्रेस ने कसी कमर

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं. राज्य निर्वाचन आयोग 3 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है. कांग्रेस ने BJP को चुनौती देते हुए चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल बताया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Oct 2026 02:25 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग 3 अक्टूबर को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. उनका कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को बराबरी पर लाने के बाद अब पंचायत चुनाव में भी पार्टी उसे कड़ी चुनौती देगी.

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कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और लोग बदलाव चाहते हैं. पार्टी का कहना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों से यह पता चल जाएगा कि राजस्थान में जनता का मूड किस तरफ है.

विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह चुनाव

कांग्रेस पंचायत चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि करीब दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव एक तरह का सेमीफाइनल साबित हो सकते हैं. गांवों में किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता है, इसका असर आगे की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

गांधी जयंती पर कांग्रेस का आंदोलन जारी रखने का ऐलान

महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जयपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पार्टी ने बीजेपी और उसकी सरकारों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया.

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प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कथित वोट चोरी की वजह से बनी सरकारों को वैध और लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर लोगों के वोट सही नहीं थे और कई लोगों को मतदान से रोका गया, तो ऐसी स्थिति में बनी सरकार को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है.

अब सबकी नजर 3 अक्टूबर को होने वाले संभावित ऐलान पर है. पंचायत चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद राजस्थान में गांवों की सियासत और तेज होने की उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Oct 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Panchayat Elections CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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