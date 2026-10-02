राजस्थान: पंचायत चुनाव बनेगा विधानसभा का सेमीफाइनल? कांग्रेस ने कसी कमर

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग 3 अक्टूबर को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. उनका कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को बराबरी पर लाने के बाद अब पंचायत चुनाव में भी पार्टी उसे कड़ी चुनौती देगी.

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कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और लोग बदलाव चाहते हैं. पार्टी का कहना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों से यह पता चल जाएगा कि राजस्थान में जनता का मूड किस तरफ है.

विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह चुनाव

कांग्रेस पंचायत चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि करीब दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव एक तरह का सेमीफाइनल साबित हो सकते हैं. गांवों में किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता है, इसका असर आगे की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

गांधी जयंती पर कांग्रेस का आंदोलन जारी रखने का ऐलान

महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जयपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पार्टी ने बीजेपी और उसकी सरकारों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया.

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प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कथित वोट चोरी की वजह से बनी सरकारों को वैध और लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर लोगों के वोट सही नहीं थे और कई लोगों को मतदान से रोका गया, तो ऐसी स्थिति में बनी सरकार को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है.

अब सबकी नजर 3 अक्टूबर को होने वाले संभावित ऐलान पर है. पंचायत चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद राजस्थान में गांवों की सियासत और तेज होने की उम्मीद है.